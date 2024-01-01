Какие автомобили в Украине чаще всего продают после аварии

Поврежденный автомобиль не только стоит меньше, но и может поставить под угрозу безопасность водителя. Однако некоторые транспортные средства чаще попадают в аварии, чем другие. Ежегодное исследование аналитика автомобильных данных carVertical выявило марки, которые чаще всего продаются после ДТП в Украине.

Кстати действительно ли электромобили безопаснее в ДТП, чем бензиновые

Мощные и люксовые модели чаще всего получают повреждения

Ежегодно украинские водители проверяют историю тысяч автомобилей, предоставляя подробный обзор рынка подержанных авто страны. Среди транспортных средств, проверенных в 2024 г., модели Tesla испытывали больше всего повреждений - 83% из них имели историю повреждений.

Это неудивительно, ведь примерно столько же Tesla попадают в Украину из американских страховых аукционов, после местных аварий. Страховые компании списывают их, а затем продают на аукционах, где их покупают украинцы. Восстановление битых авто в Украине гораздо дешевле, чем в США, поэтому такой бизнес достаточно прибыльный. Впрочем, выдающиеся динамические характеристики Tesla способствуют попаданию в аварии и в Украине.

ДТП – неприятный момент, поэтому автовладелец стремится быстрее о нем забыть и отремонтировать свое авто. Если оно застраховано в Страховой компании ARX, решение о возмещении принимается в кратчайшие сроки, а средства на ремонт идут сразу на СТО, которое восстанавливает машину до первоначального состояния без усилий со стороны автовладельца. Рекламная информация

После Tesla идут BMW (72 %), Jeep (64,6 %), Ford (60,4 %) и Honda (60,3 %). Эти авто тоже обычно привозят из США битыми. Покупателям, интересующимся этими марками, рекомендуется уточнять у продавцов факт прошлых повреждений и ремонтов. Без тщательной проверки эти модели могут стать дорогой "болячкой" для новых владельцев.

Исторические записи о повреждениях могут снизить остаточную стоимость автомобиля, усложнив его дальнейшую перепродажу. Дешевый или ненадлежащий ремонт может со временем увеличить расходы на обслуживание. Также, если транспортное средство имело структурные повреждения или в нем сработали подушки безопасности, это может снизить уровень его безопасности.

"Автомобили часто получают повреждения в одной стране, задешево ремонтируются, а затем продаются в другой. После значительных ДТП немало транспортных средств импортируются в Европу и Украину из США. Даже в пределах страны транспортные средства обычно попадают в ДТП каждые 5-10 лет. Поскольку средний возраст автомобилей, проходящих техосмотр в Украине, составляет 10,5 лет, вполне вероятно, что эти транспортные средства хотя бы раз побывали в аварии", – заявил Матас Бузелис, эксперт авторынка и руководитель отдела коммуникаций carVertical.

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Небольшие городские автомобили реже всего попадают в ДТП в Украине, а такие марки, как Peugeot (33,3%), Renault (35,2%) и Fiat (35,2%), демонстрируют самые низкие показатели повреждений.

Повреждение люксового авто может стоить более 399 000 грн

Стоимость ремонта транспортного средства зависит от марки. Автомобили эконом-класса дешевле в ремонте, поэтому стоимость их повреждений ниже. Однако даже незначительная авария с участием люксового авто может привести к счетам на ремонт в десятки и сотни тысяч гривен.

В Украине средняя стоимость повреждений транспортных средств Tesla составила 399 тысяч грн - самый высокий показатель среди всех марок, исследованных carVertical. После Tesla идут Land Rover (259 978 грн) и Lexus (236 871 грн).

По данным исследования, на модели Tesla в среднем приходится 1,6 записи о повреждении, Land Rover - 1,5, а Lexus - 1,7.

В этом исследовании самую низкую среднюю стоимость повреждений имеют марки Skoda (110 748 грн), Ford (116 722 грн) и Honda (120 456 грн).

Тенденции по повреждениям транспортных средств

Учитывая объединенные данные из всех стран, участвовавших в исследовании, больше всего повреждений зафиксировано в BMW (66,7%), за ним следуют Hyundai (62,1%) и Subaru (59,5%).

BMW также возглавил список наиболее поврежденных авто за прошлый год (67,4 %), вместе с Dodge (67,2 %) и Tesla (65,2 %).

В Украине и других странах, где проводилось исследование, мощные авто чаще получают повреждения, то есть некоторые водители могут переоценивать навыки и слишком сильно давить на педаль газа.

"Покупатели часто мечтают об определенной модели и пытаются сэкономить, выбирая восстановленные транспортные средства. Не каждый факт повреждения означает, что авто следует избегать, но всегда лучше посоветоваться с механиком, если в отчете об истории есть повреждения", - говорит господин Бузелис.

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