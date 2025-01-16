Европейцы начали бойкотировать Tesla

Миллиардер в собственных социальных сетях распространяет сообщения, которые, по мнению аналитиков и экспертов, негативно влияют на продажи Tesla, поскольку содержат дезинформацию и влияние на политическую ситуацию в Германии.

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В частности, глава Tesla неожиданно появился по видеосвязи на политическом митинге ультраправой немецкой партии “Альтернатива для Германии”, где сделал ряд заявлений в поддержку ее лидеров и призвал немцев голосовать за AfD на предстоящих выборах в феврале.

К слову, эта политическая партия признана “экстремистской организацией”, а большинство ее членов пропагандируют неонацистскую идеологию и пророссийские взгляды. Действия Маска вызвали большой шквал критики среди европейских лидеров. Особенно комментарии миллиардера взволновали правительство Польши.

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Как сообщает Bloomberg, министр спорта Славомир Нитрас призвал поляков к бойкоту автомобилей Tesla после слов Илона Маска, что “что слишком много внимания уделяется прошлой вине немцев” и что “дети не должны быть виновными в грехах своих родителей, не говоря уже о своих прадедах”, которые были высказаны во время митинга.

“Возможно, мистер Маск с его миллиардами не чувствует угрозы, но каждый нормальный человек, который живет в центре Европы и помнит то, что было 80 лет назад, не может смотреть равнодушно. Все, что я могу сказать, это то, что, вероятно, ни один нормальный поляк больше не должен покупать Tesla”, - сказал Нитрас журналистам радио Tok FM.

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В то же время в Германии ведущие компании уже активно начали бойкотировать электромобили Tesla. Как отмечает Electrek, компания Rossmann, которая руководит одной из крупнейших аптечных сетей в Европе, электрифицировала весь свой корпоративный автопарк и использовала для этого автомобили Tesla, но объявила, что продаст все свои автомобили Tesla и заменит их другими.

Причиной этого шага было названо “несовместимость между заявлениями генерального директора Tesla Илона Маска и ценностями компании Tesla”. К Rossmann впоследствии присоединилась крупная энергетическая компания LichtBlick. Ее руководство сообщило о продаже автомобилей Tesla из собственного автопарка.

“Поддержка Илоном Маском Дональда Трампа и его рекомендация голосовать за правую популистскую и правоэкстремистскую партию, которая никоим образом не совместима с ценностями LichtBlick, побудила нас пойти на этот шаг. Мы стремимся к разнообразию, толерантности и демократии. И, конечно, защита климата и электромобильность чрезвычайно важны для нас. Но в будущем мы будем полагаться на других поставщиков, кроме Tesla. Все текущие контракты с автомобилями Tesla не будут продлены после окончания контракта”, — сообщил Кевин Лютье, руководитель отдела объектов и недвижимости LichtBlick.

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Продажи Tesla за 2024 год в Германии упали на 41%, или на 26 тысяч экземпляров по сравнению с показателями 2023 года. В Польше ситуация несколько лучше. Компания является самым популярным брендом электромобилей, ведь в прошлом году в стране было продано более 4400 единиц различных моделей. Однако, в дальнейшем ситуация может кардинально измениться.