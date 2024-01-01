Сколько стоит обновленная Tesla Model Y в США

Как сообщает Carscoops, через несколько недель после презентации новой Tesla Model Y, автомобиль был запущен в продажу в США. Интересно, что предыдущий вариант Model Y все еще остается в продаже, а новая версия пока будет доступна только в одной спецификации Launch Series по цене 59 990 долларов.

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Поставки новинки начнутся в марте. Лимитированное издание Launch Series стандартно оснащено системой полного привода, системой автономного вождения FSD, а также опцией Acceleration Boost. Уникальность также подчеркивается шильдиками на багажнике, порогах и в секции для беспроводной зарядки смартфона.

Хотя Launch Series дороже старой эквивалентной модели, она предлагается с 19- и 20-дюймовыми колесами, тогда как 20-дюймовые диски предыдущей Model Y стоят 2000 долларов и доступны исключительно как опция. Кроме того, машина доступна в четырех вариантах цветов – Stealth Grey, Pearl White Multi-Coat, Ultra Red и Quicksilver и все они бесплатные.

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За исключением Stealth Grey, за эти цвета для предыдущей версии авто просили 1000 и 2000 долларов. К слову, покупатели также могут бесплатно установить стальной фаркоп, что позволяет электромобилю буксировать до 1587 кг.

Tesla Model Y Launch Series имеет ориентировочный запас хода в 515 км. Компания не раскрыла данных о мощности и крутящем моменте трансмиссии, однако известно, что электромобиль может разгоняться до 100 км/ч за 4,1 секунды, а также развивать максимальную скорость в 201 км/ч. Запас хода составляет 515 километров.

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Стиль автомобиля для рынка США оставили с теми же визуальными обновлениями и улучшениями. Среди наиболее значительных обновлений интерьера - новый 15,4-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, сиденья с функцией вентиляции спереди и приборная панель с настройкой внешнего освещения. К тому же Tesla также говорит, что новая Model Y в США получит такую же перенастроенную подвеску, что и на других рынках, которая повысит комфорт и обеспечит лучшую реакцию руля.