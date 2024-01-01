Скільки коштує оновлена Tesla Model Y у США

Як повідомляє Carscoops, через кілька тижнів після презентації нової Tesla Model Y, автівка була запущена у продаж в США. Цікаво, що попередній варіант Model Y все ще залишається у продажу, а нова версія поки буде доступна лише в одній специфікації Launch Series за ціною 59 990 доларів.

Детальніше: Офіційно представлено оновлену Tesla Model Y

Поставки новинки почнуться у березні. Лімітоване видання Launch Series стандартно оснащене системою повного приводу, системою автономного водіння FSD, а також опцією Acceleration Boost. Унікальність також підкреслюється шильдиками на багажнику, порогах та в секції для бездротової зарядки смартфона.

Хоча Launch Series дорожча за стару еквівалентну модель, вона пропонується з 19- і 20-дюймовими колесами, тоді як 20-дюймові диски попередньої Model Y коштують 2000 доларів й доступні виключно як опція. Крім того, автівка доступна в чотирьох варіантах кольорів – Stealth Grey, Pearl White Multi-Coat, Ultra Red і Quicksilver й усі вони безкоштовні.

Також цікаво: Власники порівняли свої Tesla Model Y з Європи та битий VW ID.4 зі США: відео

За винятком Stealth Grey, за ці кольори для попередньої версії авто просили 1000 й 2000 доларів. До слова, покупці також можуть безкоштовно встановити сталевий фаркоп, що дозволяє електромобілю буксирувати до 1587 кг.

Tesla Model Y Launch Series має орієнтовний запас ходу в 515 км. Компанія не розкрила даних про потужність та крутний момент трансмісії, проте відомо, що електромобіль може розганятися до 100 км/год за 4,1 секунди, а також розвивати максимальну швидкість у 201 км/год. Запас ходу становить 515 кілометрів.

Читайте також: Polestar готує нового конкурента Tesla Model Y

Стиль автівки для ринку США залишили з тими самими візуальними оновленнями та покращеннями. Серед найбільш значних оновлень інтер’єру — новий 15,4-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи, сидіння з функцією вентиляції спереду та приладова панель із налаштуванням зовнішнього освітлення. До того ж Tesla також каже, що нова Model Y у США отримає таку ж переналаштовану підвіску, що й на інших ринках, яка підвищить комфорт й забезпечить кращу реакцію керма.