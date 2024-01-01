Офіційно представлено оновлену Tesla Model Y Juniper

Як повідомляє Carscoops, Model Y 2025 року спочатку буде доступна у двох варіантах комплектації – базовій із заднім приводом й у версії Long Range з повним приводом. Tesla не розкрила інформацію про ємність батареї, але запас ходу за WLTP оцінюється в 466 й 551 кілометрів відповідно.

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Ці цифри на 11 км й 18 км більші порівняно з еквівалентними версіями попередньої моделі. Їх вдалось досягти завдяки покращеній аеродинаміці Tesla Model Y Juniper. До слова, максимальна швидкість заряджання залишається незмінною – 250 кВт

Tesla Model Y Juniper

Дані про потужність електродвигунів також тримають в таємниці, однак можна припустити, що вони стали ефективнішими. Задньопривідна модель розганяється до 100 км/год всього за 5,9 секунди, що на 1 секунду швидше за її попередника, тоді як версія LR AWD досягає першої сотні всього за 4,3 секунди, що відповідно на 0,7 секунди швидше.

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Родзинкою оновленої моделі є новий дизайн передньої частини, натхнений Cybercab, що включає розділені фари та світлодіодну панель на всю ширину кузова. Бампер нагадує Model 3 Highland, але має тонкі отвори з боків. Цікаво, що як і Cybertruck, Model Y не має емблеми Tesla на капоті.

Ззаду також є світлова смуга на всю ширину кузова з темним покриттям. Також є новий дизайн дверей багажника та дифузор. У той час як Tesla стверджує, що дизайн екстер’єру був “повністю перероблений”, профіль Model Y, схоже, значною мірою перенесено, за винятком нових передніх крил і невеликих змін у датчиках.

Загальну довжину було збільшено на 41 мм до 4792 мм. Крім того, електромобіль оснастили новими 20-дюймовими колесами Helix 2.0, а на деяких ринках будуть доступні 19-дюймові колеса Crossflow чорного кольору. Салон також було значно вдосконалено, оскільки інженери встановили новий 15,4-дюймовий дисплей.

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Для задніх пасажирів є додатковий 8-дюймовий сенсорний екран. Компанія каже, що нові сидіння та оббивка забезпечують більший комфорт та підтримку, завдяки функції вентиляції спереду електрорегулюванням заднього ряду, який також можна скласти. Водночас торпедо, дверні карти й центральна консоль були оснащені контурною підсвіткою й м’якою оббивкою.

На відміну від Model 3 Highland, кермо Model Y Juniper зберегло більш традиційний стиль перемикачів, хоча селектор КПП було інтегровано в центральний дисплей. Останньою ноткою стилю є нова аудіосистема з прихованими динаміками.

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Оновлена Model Y з’явилася на вебсайтах Tesla в різних регіонах Азії та Тихого океану. Повідомляється, що поставки почнуться у квітні або травні залежно від ринку. В Австралії комплектація заднім приводом коштує 63 400 австралійських доларів ($39 300), тоді як ціна Long Range AWD стартуватиме з 73 400 австралійських доларів ($45 500 доларів). Очікується, що незабаром буде оголошено вартість у США.