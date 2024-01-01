Капіталізація Tesla сягнула 1,4 трильйона доларів

Акції Tesla досягли історичного максимуму в результаті перемоги Дональда Трампа на президентських виборах і тісних стосунків Ілона Маска з Трампом і зростання його ролі на світовій арені.

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Сукупна вартість усіх акцій компанії зросла до 1,4 трильйона доларів. На другому місці Toyota з капіталізацією 233 мільярди, третій результат у BYD з капіталізацією 109 мільярдів, четвертий у Xiaomi -100 мільярдів, п’ятий у Ferrari – 78 мільярдів.