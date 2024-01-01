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Капіталізація Tesla сягнула 1,4 трильйона доларів

На Tesla припадає майже половина загальної вартості світового ринку автовиробників. Величезна ринкова вартість компанії не відображається на її виробничих показниках.
Вартість компанії Tesla сягнула 1,4 трильйона доларів - Auto24

Капіталізація Tesla

Євген Гудущан
logo20 грудня, 14:30
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Акції Tesla досягли історичного максимуму в результаті перемоги Дональда Трампа на президентських виборах і тісних стосунків Ілона Маска з Трампом і зростання його ролі на світовій арені.

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Сукупна вартість усіх акцій компанії зросла до 1,4 трильйона доларів. На другому місці Toyota з капіталізацією 233 мільярди, третій результат у BYD з капіталізацією 109 мільярдів, четвертий у Xiaomi -100 мільярдів, п’ятий у Ferrari – 78 мільярдів.

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