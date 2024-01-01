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Капитализация Tesla достигла 1,4 триллиона долларов

На Tesla приходится почти половина общей стоимости мирового рынка автопроизводителей. Огромная рыночная стоимость компании не отражается на ее производственных показателях.
Стоимость компании Tesla достигла 1,4 триллиона долларов - Auto24

Капитализация Tesla

Евгений Гудущан
logo20 декабря, 14:30
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Акции Tesla достигли исторического максимума в результате победы Дональда Трампа на президентских выборах и тесных отношений Илона Маска с Трампом и роста его роли на мировой арене.

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Совокупная стоимость всех акций компании выросла до 1,4 триллиона долларов. На втором месте Toyota с капитализацией 233 миллиарда, третий результат у BYD с капитализацией 109 миллиардов, четвертый у Xiaomi -100 миллиардов, пятый у Ferrari – 78 миллиардов.

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