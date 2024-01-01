Капитализация Tesla достигла 1,4 триллиона долларов

Акции Tesla достигли исторического максимума в результате победы Дональда Трампа на президентских выборах и тесных отношений Илона Маска с Трампом и роста его роли на мировой арене.

Читайте также: Первый кроссовер Xiaomi: как выглядит конкурент Tesla Model Y и Ferrari Purosangue

Совокупная стоимость всех акций компании выросла до 1,4 триллиона долларов. На втором месте Toyota с капитализацией 233 миллиарда, третий результат у BYD с капитализацией 109 миллиардов, четвертый у Xiaomi -100 миллиардов, пятый у Ferrari – 78 миллиардов.