Для Tesla Semi звели окремий завод у Неваді: коли він відкриється

Виробник показав фотографії з будівельного майданчика у Неваді. Трохи необжита територія у випаленому сонцем передгір’ї невдовзі вируватиме виробничим життям та виробництвом тисяч Semi. Про це нещодавно повідомив коротким описом та світлинами на своїй сторінці через X Ден Прістлі, керівник програми Tesla Semi.

Нагадаємо, через відсутність заводу виробництво моделі Semi досі підтримується на несерійному рівні, їх кількість обмежується якоюсь сотнею машин. Згодом все зміниться. На минулому тижні офіційно позначено основні риси майбутнього заводу, що має запрацювати до кінця 2025 року.

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Випуск Tesla Semi очікується вже з осені, найпізніше - на початку зими. Тоді ж можуть з’явитися перші поставки європейським замовникам, адже компанії з нашого континенту теж робили передоплати.

Необжита пустельна місцевість з приходом Ілона Маска завирувала промисловою активністю. Фото: Ден Прістлі, платформа X

Схоже, балачки довкола ймовірного початку виробництва Tesla Semi після її прем’єри мають припинитися. Ситуація за останні сім років змінилася, конкуренція в сегменті електричних вантажівок такої розмірної групи стала дуже сильною.

Поки характеристики Semi не дуже вражають. Параметри вантажівки Tesla були перевірені, вони виявилися далекі від обіцяних. Реальний запас ходу на одному заряді виявився не 800, а 650 кілометрів. Це трохи більше, ніж у перших моделей "великої сімки", які пробігають по 500 кілометрів на вже серійних автомобілях і ось-ось мають додати в кілометражі.

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Втім, до запуску конвеєра ще є час, тож цілком ймовірно, що великий спеціаліст незвичних ходів Ілон Маск якусь інтригу щодо цього готує.