Для Tesla Semi построили отдельный завод в Неваде: когда он откроется

Производитель показал фотографии со строительной площадки в Неваде. Немного необжитая территория в выжженном солнцем предгорье вскоре будет бурлить производственной жизнью и производством тысяч Semi. Об этом недавно сообщил коротким описанием и фотографиями на своей странице через X Дэн Пристли, руководитель программы Tesla Semi.

Напомним, из-за отсутствия завода производство модели Semi до сих пор поддерживается на несерийном уровне, их количество ограничивается какой-то сотней машин. Со временем все изменится. На минувшей неделе официально обозначены основные черты будущего завода, который должен заработать к концу 2025 года.

Читайте также Tesla Semi начала ездить в новой компании

Выпуск Tesla Semi ожидается уже с осени, самое позднее - в начале зимы. Тогда же могут появиться первые поставки европейским заказчикам, ведь компании с нашего континента тоже делали предоплаты.

Необжитая пустынная местность с приходом Илона Маска забурлила промышленной активностью. Фото: Дэн Пристли, платформа X

Похоже, разговоры вокруг вероятного начала производства Tesla Semi после ее премьеры должны прекратиться. Ситуация за последние семь лет изменилась, конкуренция в сегменте электрических грузовиков такой размерной группы стала очень сильной.

Пока характеристики Semi не очень впечатляют. Параметры грузовика Tesla были проверены, они оказались далеки от обещанных. Реальный запас хода на одном заряде оказался не 800, а 650 километров. Это чуть больше, чем у первых моделей "большой семерки", которые пробегают по 500 километров на уже серийных автомобилях и вот-вот должны прибавить в километраже.

Читайте также Еще один клон Tesla Semi засветился в США

Впрочем, до запуска конвейера еще есть время, поэтому вполне вероятно, что большой специалист необычных ходов Илон Маск какую-то интригу по этому поводу готовит.