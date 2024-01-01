Tesla Semi начала ездить в новой компании

Массового производства грузовика предприятие Илона Маска так и не начало. Небольшое количество выпущенных машин в течение двух последних лет для собственной логистики в производственной сфере и своего основного клиента-партнера Pepsico во внимание не принимается.

Ожидается, что массовое производство и широкий выпуск для клиентов начнется в следующем году. Впрочем, такие планы довольно непредсказуемы, поскольку главный игрок в этой теме Илон Маск из года в год откладывает срок пуска конвейера.

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Однако появление на дорогах электрического грузовика Tesla Semi у нового клиента – американской компании Saia из Луизианы – приятно поразило. Стало известно, что туда переданы два новых грузовика в корпоративной колористике заказчика. Об этом пишет driveteslacanada.ca.

Сообщается, что Saia – это крупная автотранспортная компания LTL. Ее автопарк насчитывает почти 5 000 грузовиков. Руководитель программы Tesla Semi Дэн Пристли подтвердил, что Saia эксплуатирует грузовики уже более месяца.

Исполнительный вице-президент Saia по операциям Патрик Шугар подтвердил, что в тесте в начале этого года они достигли эффективности 1,72 кВт-ч на милю с Tesla Semi:

"Мы были очень впечатлены Tesla Semi, поскольку он продемонстрировал способность обрабатывать как локальные, так и дальнемагистральные программы, обеспечивая при этом заметную мощность и эффективность. Наши водители были не менее поражены таким результатом, отметив плавное ускорение, удобную конструкцию и способность поддерживать скорость на крутых склонах, даже при перевозке тяжелых грузов, что подчеркивает огромный потенциал Tesla Semi", – отметил Патрик Шугар.

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В Tesla относительно такой результативности грузовика заявили, что сейчас достигнуто еще лучшего показателя – Semi может работать с эффективностью 1,6 кВт-ч на милю.

В комментариях эксперты отмечают, что с дизельным топливом по цене 3 доллара за галлон получается 42 цента за милю. Дороговато. А вот при условии зарядки по непиковым ценам аккумуляторного грузовика такого класса грузоподъемности обходится в 4 цента/кВт-ч, что дает результат 6,4 цента за милю пробега.