Намек о таком желании прозвучал из уст основателя компании, когда разговор затронул тему грузовиков бренда Tesla.

Илон Маск приехал в Giga Berlin после поджога, который временно остановил работу завода. Там его спросили о перспективах аккумуляторного тягача от Tesla в Европе.

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"Я считаю, что имеет смысл производить электрический тягач в Европе на Giga Berlin. Поэтому, как только серийное производство будет реализовано в Америке, начнется подготовка к расширению производства грузовиков на заводе в Германии", – заявил Илон Маск.

Эксперты считают, что Giga Berlin в качестве производственной площадки для Semi рассматривался руководством Tesla еще в период проектирования завода.

Пока маленьким парком магистральных тягачей Semi владеет только компания Pepsico, несколько машин для собственных нужд и эксплуатационных тестов имеет Tesla. Фото: Tesla

И хотя завод на начальной стадии был сосредоточен на производстве легковых электромобилей, добавление в линейку электрического грузовика не будет неожиданностью. Тем более, что это вписывается в стратегический план компании по увеличению объемов производства завода и укреплению присутствия бренда на европейском рынке.

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Побуждать руководителя Tesla к скорейшему запуску электрического грузовика Semi будет еще и тот фактор, что европейский сектор грузовых перевозок все больше склоняется к декарбонизации. Европа стремится к сокращению выбросов CO 2 и идет к устойчивому развитию экологичного грузового транспорта.

Напомним, официальная премьера Tesla Semi состоялась (см. видео внизу) в конце 2017 года. После этого многие перевозчики, в том числе европейские компании, внесли предоплату, необходимую для того, чтобы стоять в очереди за таким транспортным средством. Однако до нынешнего времени ни один электрический грузовик Semi не достиг Европы.

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В предсерийной версии выпущено всего несколько десятков этих тягачей для Pepsico. Несмотря на то, что грузовик часто замечают на западных дорогах, ни Pepsi, ни Tesla до сих пор не пролили свет на то, как этот грузовик работает в реальных условиях. Полные характеристики этого автомобиля также остаются неизвестными.