Натяк про таке бажання прозвучав з вуст засновника компанії, коли розмова торкнулася теми вантажівок бренду Tesla.

Ілон Маск приїхав до Giga Berlin після підпалу, який тимчасово зупинив роботу заводу. Там його спитали про перспективи акумуляторного тягача від Tesla у Європі.

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"Я вважаю, що має сенс виробляти електричний тягач в Європі на Giga Berlin. Тому, як тільки серійне виробництво буде реалізовано в Америці, почнеться підготовка до розширення виробництва вантажівок на заводі в Німеччині", – заявив Ілон Маск.

Експерти вважають, що Giga Berlin в якості виробничого майданчика для Semi розглядався керівництвом Tesla ще в період проектування заводу.

Допоки маленьким парком магістральних тягачів Semi володіє лише компанія Pepsico, кілька машин для власних потреб та експлуатаційних тестів має Tesla. Фото: Tesla

І хоча завод на початковій стадії був зосереджений на виробництві легкових електромобілів, додавання в лінійку електричної вантажівки не буде несподіванкою. Тим паче, що це вписується в стратегічний план компанії щодо збільшення обсягів виробництва заводу та зміцнення присутності бренду на європейському ринку.

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Спонукати керівника Tesla до швидкого запуску електричної вантажівки Semi буде ще й той фактор, що європейський сектор вантажних перевезень все більше схиляється до декарбонізації. Європа прагне скорочення викидів CO 2 і йде до сталого розвитку екологічного вантажного транспорту.

Нагадаємо, офіційна прем’єра Tesla Semi відбулася (див. відео внизу) наприкінці 2017 року. Після цього багато перевізників, у тому числі європейські компанії, внесли передоплату, необхідну для того, щоб стояти в черзі за таким транспортним засобом. Однак до нинішнього часу жодна електрична вантажівка Semi не досягла Європи.

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В передсерійній версії випущено всього кілька десятків цих тягачів для Pepsico. Попри те, що вантажівку часто помічають на західних дорогах, ні Pepsi, ні Tesla досі не пролили світло на те, як ця вантажівка працює в реальних умовах. Повні характеристики цього автомобіля також залишаються невідомими.