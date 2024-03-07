Пожежа на високовольтній опорі і трансформаторі під Берліном завдала єдиному в Європі заводу Tesla ймовірні збитки на "дев'ятизначну цифру". Виробництво й досі не відновилося. На це піде кілька днів.

Лівоекстремістське угруповання Vulkangruppe, що протестує проти американського виробника, ніби взяло на себе відповідальність за підпал ЛЕП та її інфраструктури, що спричинило відключення електроенергії заводу Tesla під Берліном.

Як підтвердило міністерство внутрішніх справ Бранденбурга, у вівторок вранці "невідомі" підпалили стовп високої напруги поблизу Штайнфурта - району Гозен-Ной-Циттау. Слідство триває, хоча організатори диверсії ніби зізналися в скоєному.

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Близько 100 членів лівого екстремістського угруповання, які критикують плани розширення заводу Tesla в Грюнхайде, з минулого тижня розбили табір у сусідньому лісі.

На інфраструктурному об'єкті енергопостачання скоєно диверсію: трансформатор і опора ЛЕП виведені з ладу. Скриншот: Авто24

"Поки влада терпіла табір, протест мав тривати до середини березня. Однак це може змінитися після навмисного підпалу електроопори у східній частині Бранденбурга поблизу Берліна у вівторок. ранку", - наголошують в місцевому департаменті поліції. На дії активістів коментарі з відомств йдуть обурливі.

"Така атака на нашу електричну інфраструктуру є серйозним злочином, який не можна нічим виправдати. Якщо лівий екстремістський мотив буде підтверджено, то це є ще одним доказом того, що лівоекстремістська сцена не уникає нападів на критичну енергетичну інфраструктуру. Наслідки можуть торкнутися тисячі абсолютно незаангажованих людей. Це свідчить про «величезну кримінальну енергію", - наголосив федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер.

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Як заявив у вівторок речник Tesla Андре Тіріг, в результаті атаки та пов’язаного з цим простою виробництва компанія очікує великих збитків – у "дев’ятизначному" діапазоні. Передбачається, що простій триватиме кілька днів. Коли виробництво буде відновлено, поки невідомо.

"З точки зору Tesla, це була явна атака на фабрику", – додав Тіріг. Він не зміг оцінити, чи вплине ця подія на майбутнє фабрики. Він підкреслив, що листів з погрозами перед нападом не було.