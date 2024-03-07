Пожар на высоковольтной опоре и трансформаторе под Берлином нанес единственному в Европе заводу Tesla вероятные убытки на "девятизначную цифру". Производство до сих пор не возобновилось. На это уйдет несколько дней.

Левоэкстремистская группировка Vulkangruppe, протестующая против американского производителя, якобы взяла на себя ответственность за поджог ЛЭП и ее инфраструктуры, что повлекло отключение электроэнергии завода Tesla под Берлином.

Как подтвердило министерство внутренних дел Бранденбурга, во вторник утром "неизвестные" подожгли столб высокого напряжения вблизи Штайнфурта - района Гозен-Ной-Циттау. Следствие продолжается, хотя организаторы диверсии якобы признались в содеянном.

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Около 100 членов левой экстремистской группировки, критикующих планы расширения завода Tesla в Грюнхайде, с прошлой недели разбили лагерь в соседнем лесу.

На инфраструктурном объекте энергоснабжения совершена диверсия: трансформатор и опора ЛЭП выведены из строя. Скриншот: Авто24

"Пока власть терпела лагерь, протест должен был продлиться до середины марта. Однако это может измениться после умышленного поджога электроопоры в восточной части Бранденбурга вблизи Берлина во вторник утром", - отмечают в местном департаменте полиции. На действия активистов комментарии из ведомств идут возмутительные.

"Такая атака на нашу электрическую инфраструктуру является серьезным преступлением, которое нельзя ничем оправдать. Если левый экстремистский мотив будет подтвержден, то это является еще одним доказательством того, что левоэкстремистская сцена не избегает нападений на критическую энергетическую инфраструктуру. Последствия могут затронуть тысячи абсолютно незаангажированных людей. Это свидетельствует об "огромной криминальной энергии", - подчеркнул федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер.

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Как заявил во вторник представитель Tesla Андре Тириг, в результате атаки и связанного с этим простоя производства компания ожидает больших убытков – в "девятизначном" диапазоне. Предполагается, что простой продлится несколько дней. Когда производство будет возобновлено, пока неизвестно.

"С точки зрения Tesla, это была явная атака на фабрику", – добавил Тириг. Он не смог оценить, повлияет ли это событие на будущее фабрики. Он подчеркнул, что писем с угрозами перед нападением не было.