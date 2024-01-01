Tesla Semi почала їздити в новій компанії

Масового виробництва вантажівки підприємство Ілона Маска так і не розпочало. Невеличка кількість випущених машин протягом двох останніх років для власної логістики у виробничій сфері та свого основного клієнта-партнера Pepsico до уваги не береться.

Очікується, що масове виробництво та ширший випуск для клієнтів розпочнеться наступного року. Втім, такі плани доволі непередбачувані, оскільки головний гравець у цій темі Ілон Маск з року в рік відкладає термін пуску конвеєра.

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Однак поява на дорогах електричної вантажівки Tesla Semi у нового клієнта – американської компанії Saia з Луїзіани – приємно вразила. Стало відомо, що туди передано дві нові вантажівки в корпоративній кольористиці замовника. Про це пише driveteslacanada.ca.

Повідомляється, що Saia – це велика автотранспортна компанія LTL. Її автопарк налічує майже 5 000 вантажівок. Керівник програми Tesla Semi Ден Прістлі підтвердив, що Saia експлуатує вантажівки вже понад місяць.

Виконавчий віцепрезидент Saia з операцій Патрік Шугар підтвердив, що в тесті на початку цього року вони досягли ефективності 1,72 кВт-год на милю з Tesla Semi:

"Ми були дуже вражені Tesla Semi, оскільки він продемонстрував здатність обробляти як локальні, так і далекомагістральні програми, забезпечуючи при цьому помітну потужність та ефективність. Наші водії були не менш вражені таким результатом, відзначивши плавне прискорення, зручну конструкцію та здатність підтримувати швидкість на крутих схилах, навіть під час перевезення важких вантажів, що підкреслює величезний потенціал Tesla Semi", – зазначив Патрік Шугар.

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У Tesla щодо такої результативності вантажівки заявили, що досягнуто ще кращого показника – Semi може працювати з ефективністю 1,6 кВт-год на милю.

В коментарях експерти зазначають, що з дизельним пальним за ціною 3 долари за галон виходить 42 центи за милю. Дорогувато. Ась за умови зарядки за непіковими цінами акумуляторної вантажівки такого класу вантажності обходиться в 4 центи/кВт-год, що дає результат 6,4 цента за милю пробігу.