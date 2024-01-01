Тюнінг Tesla: кілька свіжих ідей

Як передає Carscoops, Custuning покаже ці три обвіси для Tesla на SEMA Show наступного тижня. Пакет оновлення для Tesla Model Y отримав назву Notos. Нотос – стародавній бог південного вітру і в цьому випадку є відповідним символом швидкості та сили.

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Список змін досить широкий й охоплює новий передній бампер, агресивний капот і нові бічні пороги. Водночас позаду можна побачити яскравий дифузор і більший спойлер. Автомобіль, що покажуть на SEMA, оснащений також кованими колісними дисками, восьмипоршневими передніми гальмівні супортами та регульованою пневматичною підвіскою.

Пакет тюнінгу для Model S називається Boreas, на честь грецького бога холодного північного вітру, штормів і зими. Він має компоненти з вуглецевого волокна, спліттер, аеродинамічні спідниці та нові плавники ззаду. Custuning каже, що вони збільшують притискну силу, хоча жодних конкретних деталей не надано.

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Комплект для Model 3 називається Eurus названий на честь бога східного вітру. Як і Boreas, комплект Eurus привносить подібну мову дизайну до Model 3, з набором елементів з вуглецевого волокна для більш різкого та агресивного вигляду.