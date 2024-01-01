Випуск Tesla Roadster знову переноситься

Tesla Roadster повинен був дебютувати в 2020 році, але очікується, що він з’явиться в 2025 році. На нещодавніх зборах акціонерів він сказав, що "ми працюємо над ним", але не запропонував графік виробництва.

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Roadster дебютував як концепт у 2017 році, а генеральний директор Ілон Маск заявив, що він з’явиться на дорогах до 2020 року. Після того, як ці плани були відкладені, Маск заявив, що поставки почнуться в 2024 році. Але цього також не сталося.

Якщо ви нещодавно дивилися на календар, то помітили, що вже жовтень, а жодного прогресу в тому, щоб вивести електричний суперкар на дороги, не було. Маск погіршив ситуацію, підтвердивши на нещодавніх зборах акціонерів, що випуск нового родстера знову відкладено.

«Я, звичайно, хотів би подякувати нашим багатостраждальним вкладникам Tesla Roadster», — сказав Маск. "Причина, чому він ще не вийшов, полягає в тому, що Roadster - це не просто вишенька на торті, це вишенька на вишеньці на торті".

«Ми всі хотіли б попрацювати над Tesla Roadster наступного покоління, — продовжив він. «Це надзвичайно весело, і ми працюємо над цим, але це має бути позаду речей, які мають більш серйозний вплив на благо світу».

Маск не зайшов так далеко, щоб підтвердити дату виробництва, але під час попереднього звіту про прибутки в липні він сказав, що виробництво Roadster все ще планується до 2025 року. Хоча, схоже, строки знову може бути відкладено.

Подробиць про те, як може виглядати серійний родстер, досить мало. Ми очікуємо, що стиль буде схожий на концепт 2017 року, хоча нещодавня мова дизайну бренду «Cyber» означає, що остаточний дизайн може змінитися. У лютому Маск опублікував у соцмережі X повідомлення про те, що компанія «радикально збільшила цілі дизайну» і що остаточний дизайн буде показано наступного року.

Що стосується продуктивності, початкова концепція обіцяла понад 1000 кінських сил від квадромотора. Але в лютому Маск заявив, що новий родстер може бути ще швидшим, розганяючись до першої сотні менш ніж за одну секунду з додатковим пакетом SpaceX.

Але на даний момент це все лише припущення. Ми не будемо знати жодних офіційних подробиць про новий Tesla Roadster, доки він не вийде на дороги, а це, сподіваємось, станеться якомога швидше.