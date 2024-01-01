Выпуск Tesla Roadster снова переносится

Tesla Roadster должен был дебютировать в 2020 году, но ожидается, что он появится в 2025 году. На недавнем собрании акционеров он сказал, что "мы работаем над ним", но не предложил график производства.

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Roadster дебютировал как концепт в 2017 году, а генеральный директор Илон Маск заявил, что он появится на дорогах к 2020 году. После того, как эти планы были отложены, Маск заявил, что поставки начнутся в 2024 году. Но этого также не произошло.

Если вы недавно смотрели на календарь, то заметили, что уже октябрь, а никакого прогресса в том, чтобы вывести электрический суперкар на дороги, не было. Маск усугубил ситуацию, подтвердив на недавнем собрании акционеров, что выпуск нового родстера снова отложен.

"Я, конечно, хотел бы поблагодарить наших многострадальных вкладчиков Tesla Roadster", - сказал Маск. "Причина, почему он еще не вышел, заключается в том, что Roadster - это не просто вишенка на торте, это вишенка на вишенке на торте".

"Мы все хотели бы поработать над Tesla Roadster следующего поколения, - продолжил он. "Это чрезвычайно весело, и мы работаем над этим, но это должно быть позади вещей, которые имеют более серьезное влияние на благо мира".

Маск не зашел так далеко, чтобы подтвердить дату производства, но во время предыдущего отчета о прибыли в июле он сказал, что производство Roadster все еще планируется до 2025 года. Хотя, похоже, сроки снова может быть отложены.

Подробностей о том, как может выглядеть серийный родстер, довольно мало. Мы ожидаем, что стиль будет похож на концепт 2017 года, хотя недавний язык дизайна бренда "Cyber" означает, что окончательный дизайн может измениться. В феврале Маск опубликовал в соцсети X сообщение о том, что компания "радикально увеличила цели дизайна" и что окончательный дизайн будет показан в следующем году.

Что касается производительности, первоначальная концепция обещала более 1000 лошадиных сил от квадромотора. Но в феврале Маск заявил, что новый родстер может быть еще быстрее, разгоняясь до первой сотни менее чем за одну секунду с дополнительным пакетом SpaceX.

Но на данный момент это все лишь предположения. Мы не будем знать никаких официальных подробностей о новом Tesla Roadster, пока он не выйдет на дороги, а это, надеемся, произойдет как можно скорее.