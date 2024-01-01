Шпионы заметили прототип Tesla Model Y Juniper во время испытаний в Испании

Как передает Autoevolution, вероятно, будут собирать модель на заводе Giga Berlin. Кроме этого, поговаривают, что производитель электромобилей, вероятно, выпустит Model Y Juniper в Китае раньше других рынков, подобно тому, как это было с Model Y Highland.

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Однако, Model Y собирается на четырех предприятиях, и вполне понятно, что каждое производственное предприятие работает над локализованной версией электрокроссовера. Прототип китайской версии до сих пор не был замечен. Другое дело с автомобилями, изготовленными в Европе.

Шпионы заметили сильнозакамуфлированный прототип Model Y Juniper в Матаро, Испания. Два низкокачественных фото мало что раскрывают, но подтверждают предыдущие слухи. Наиболее очевидным изменением является перенос заднего номерного знака ниже на задний бампер вместо двери багажника.

Это совпадает с фотографиями модели Y Juniper от июля, замеченного в Калиформнии, на которых видна дверь багажника без держателя номерного знака. Наличие тестового прототип указывает, что начало европейского производства может быть не слишком далеким.

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Год назад прототип Model 3 Highland также был замечен во время тестирования в Германии за несколько дней до официальной презентации в Китае. Мы знаем, что Илон Маск сказал, что в 2024 году новая Model Y не будет представлена, но производство должно начаться задолго до того, как первые поставки ожидаются в следующем году.