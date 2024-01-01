Ілон Маск підтвердив, що Tesla не випускатиме Model 2

Як передає Carscoops, Ілон Маск назвав цю ідею “дурною” та “безглуздою” й підтвердив, що Tesla вартістю 25 000 доларів не з’явиться на горизонті. Тепер доля справді доступної автівки від американського виробника залежить від того, чи зможе компанія досягти 5 рівня автономності.

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Чутки про те, що Tesla хоче представити базову модель з’явились ще у 2018 році. Користувачі в мережі назвали її Model 2. Офіційно компанія не спростовувала, проте і не підтверджувала цю назву, не розкриваючи особливих деталей потенційної моделі.

Під час конференції зі звітом про прибутки за третій квартал 2024 року, Маска прямо запитали: “Коли ми можемо очікувати, що Tesla дасть нам звичайну модель автомобіля за 25 000 доларів США без Robotaxi?”, на що він сказав: “Я думаю, ми дуже чітко сказали, що майбутнє за автономністю”. Потім він понад хвилину розповідав про те, що автономія — це майбутнє, як Тесла говорив про це роками, і яким революційним серійним автомобілем є Cybercab.

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Лише після цього він нарешті відповів на питання, заявивши, що мати звичайну модель за 25 тисяч доларів безглуздо й це суперечило б тому, у що вірить компанія. Окрім цього, Маск заявив, що початок виробництва Tesla Roadster вкотре переноситься. Детальніше про це читайте в нашому матеріалі.