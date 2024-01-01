Илон Маск подтвердил, что Tesla не будет выпускать Model 2

Как передает Carscoops, Илон Маск назвал эту идею “глупой” и “бессмысленной” и подтвердил, что Tesla стоимостью 25 000 долларов не появится на горизонте. Теперь судьба действительно доступной машины от американского производителя зависит от того, сможет ли компания достичь 5 уровня автономности.

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Слухи о том, что Tesla хочет представить базовую модель появились еще в 2018 году. Пользователи в сети назвали ее Model 2. Официально компания не опровергала, однако и не подтверждала это название, не раскрывая особых деталей потенциальной модели.

Во время конференции с отчетом о прибыли за третий квартал 2024 года, Маска прямо спросили: “Когда мы можем ожидать, что Tesla даст нам обычную модель автомобиля за 25 000 долларов США без Robotaxi?”, на что он сказал: “Я думаю, мы очень четко сказали, что будущее за автономностью”. Затем он более минуты рассказывал о том, что автономия - это будущее, как Тесла говорил об этом годами, и каким революционным серийным автомобилем является Cybercab.

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Только после этого он наконец ответил на вопрос, заявив, что иметь обычную модель за 25 тысяч долларов бессмысленно и это противоречило бы тому, во что верит компания. Кроме этого, Маск заявил, что начало производства Tesla Roadster в очередной раз переносится. Подробнее об этом читайте в нашем материале.