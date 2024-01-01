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Илон Маск подтвердил, что Tesla не будет выпускать Model 2

Модель начального уровня стоимостью 25 тысяч долларов, с кодовым названием Model 2, не пополнит модельный ряд Tesla, ведь руководство компании считает ее разработку и дальнейшее производство нецелесообразными.
Tesla не будет выпускать Model 2, ведь Маск считает ее производство "бессмысленным" - Auto24

ФОТО: Motor1|

Неофициальное изображение Tesla Model 2

Даниил Северенчук
logo24 октября, 18:41
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Как передает Carscoops, Илон Маск назвал эту идею “глупой” и “бессмысленной” и подтвердил, что Tesla стоимостью 25 000 долларов не появится на горизонте. Теперь судьба действительно доступной машины от американского производителя зависит от того, сможет ли компания достичь 5 уровня автономности.

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Слухи о том, что Tesla хочет представить базовую модель появились еще в 2018 году. Пользователи в сети назвали ее Model 2. Официально компания не опровергала, однако и не подтверждала это название, не раскрывая особых деталей потенциальной модели.

Во время конференции с отчетом о прибыли за третий квартал 2024 года, Маска прямо спросили: “Когда мы можем ожидать, что Tesla даст нам обычную модель автомобиля за 25 000 долларов США без Robotaxi?”, на что он сказал: “Я думаю, мы очень четко сказали, что будущее за автономностью”. Затем он более минуты рассказывал о том, что автономия - это будущее, как Тесла говорил об этом годами, и каким революционным серийным автомобилем является Cybercab.

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Только после этого он наконец ответил на вопрос, заявив, что иметь обычную модель за 25 тысяч долларов бессмысленно и это противоречило бы тому, во что верит компания. Кроме этого, Маск заявил, что начало производства Tesla Roadster в очередной раз переносится. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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