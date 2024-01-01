Тюнинг Tesla: несколько свежих идей

Как передает Carscoops, Custuning покажет эти три обвеса для Tesla на SEMA Show на следующей неделе. Пакет обновления для Tesla Model Y получил название Notos. Нотос – древний бог южного ветра и в этом случае является соответствующим символом скорости и силы.

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Список изменений довольно широк и включает новый передний бампер, агрессивный капот и новые боковые пороги. В то же время сзади можно увидеть яркий диффузор и более крупный спойлер. Автомобиль, что покажут на SEMA, оснащен также коваными колесными дисками, восьмипоршневыми передними тормозными суппортами и регулируемой пневматической подвеской.

Пакет тюнинга для Model S называется Boreas, в честь греческого бога холодного северного ветра, штормов и зимы. Он имеет компоненты из углеродного волокна, сплиттер, аэродинамические юбки и новые плавники сзади. Custuning говорит, что они увеличивают прижимную силу, хотя никаких конкретных деталей не предоставлено.

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Комплект для Model 3 называется Eurus названный в честь бога восточного ветра. Как и Boreas, комплект Eurus привносит подобный язык дизайна в Model 3, с набором элементов из углеродного волокна для более резкого и агрессивного вида.