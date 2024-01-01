Официально представлена обновленная Tesla Model Y Juniper

Как сообщает Carscoops, Model Y 2025 года сначала будет доступна в двух вариантах комплектации – базовой с задним приводом и в версии Long Range с полным приводом. Tesla не раскрыла информацию о емкости батареи, но запас хода по WLTP оценивается в 466 и 551 километров соответственно.

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Эти цифры на 11 км и 18 км больше по сравнению с эквивалентными версиями предыдущей модели. Их удалось достичь благодаря улучшенной аэродинамике Tesla Model Y Juniper. К слову, максимальная скорость зарядки остается неизменной – 250 кВт

Tesla Model Y Juniper

Данные о мощности электродвигателей также держат в тайне, однако можно предположить, что они стали более эффективными. Заднеприводная модель разгоняется до 100 км/ч всего за 5,9 секунды, что на 1 секунду быстрее ее предшественника, тогда как версия LR AWD достигает первой сотни всего за 4,3 секунды, что соответственно на 0,7 секунды быстрее.

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Изюминкой обновленной модели является новый дизайн передней части, вдохновленный Cybercab, включающий разделенные фары и светодиодную панель на всю ширину кузова. Бампер напоминает Model 3 Highland, но имеет тонкие отверстия по бокам. Интересно, что как и Cybertruck, Model Y не имеет эмблемы Tesla на капоте.

Сзади также есть световая полоса на всю ширину кузова с темным покрытием. Также есть новый дизайн двери багажника и диффузор. В то время как Tesla утверждает, что дизайн экстерьера был “полностью переработан”, профиль Model Y, похоже, в значительной степени перенесено, за исключением новых передних крыльев и небольших изменений в датчиках.

Общая длина была увеличена на 41 мм до 4792 мм. Кроме того, электромобиль оснастили новыми 20-дюймовыми колесами Helix 2.0, а на некоторых рынках будут доступны 19-дюймовые колеса Crossflow черного цвета. Салон также был значительно усовершенствован, поскольку инженеры установили новый 15,4-дюймовый дисплей.

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Для задних пассажиров есть дополнительный 8-дюймовый сенсорный экран. Компания говорит, что новые сиденья и обивка обеспечивают больший комфорт и поддержку, благодаря функции вентиляции спереди электрорегулировкой заднего ряда, который также можно сложить. В то же время торпедо, дверные карты и центральная консоль были оснащены контурной подсветкой и мягкой обивкой.

В отличие от Model 3 Highland, руль Model Y Juniper сохранил более традиционный стиль переключателей, хотя селектор КПП был интегрирован в центральный дисплей. Последней ноткой стиля является новая аудиосистема со скрытыми динамиками.

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Обновленная Model Y появилась на вебсайтах Tesla в различных регионах Азии и Тихого океана. Сообщается, что поставки начнутся в апреле или мае в зависимости от рынка. В Австралии комплектация задним приводом стоит 63 400 австралийских долларов ($ 39 300), тогда как цена Long Range AWD стартует с 73 400 австралийских долларов ($ 45 500 долларов). Ожидается, что вскоре будет объявлена стоимость в США.