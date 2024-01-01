Polestar готує нового конкурента Tesla Model Y

Становище Polestar погіршилось. У 2024 році автовиробник продав лише 44 851 авто, що на 15% менше порівняно з 2023 роком і є низьким показником враховуючи асортимент, який складається з трьох електричних моделей.

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Як повідомляє Automobile Propre, виробництво нової моделі налагодять в Європі, аби обійти мита ЄС на електромобілі з Китаю. Однак, в якій саме країні шведський бренд збиратиме новий кросовер поки не ясно. Назва моделі може здатися менш логічною, оскільки вона буде меншою за Polestar 3.

Polestar BST

Філіп Ремерс, керівник відділу дизайну Polestar, розповів, що попри те, що кросовер буде пропонуватися в усьому світі, він особливо буде націлений на Європу.

“Polestar відомий своїм прогресивним дизайном, у якому кожен автомобіль виділяється та створює власний ажіотаж — так само буде і з Polestar 7. Це неймовірно цікаво перенести дух дизайну Polestar у новий сегмент. Polestar 7 буде відповідати всьому, що очікують від нас наші клієнти, як щодо дизайну, так і продуктивності”, — сказав Ремерс.

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Він не уточнив яку платформу використовуватиме Polestar 7, але архітектура Geely SEA, яку використовують Smart №3 і Polestar 4, виглядає як найбільш вдале рішення.