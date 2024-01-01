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Оголошено вартість найдешевшої версії Polestar 3

Polestar розпочала виробництво кросовера Polestar 3 Long Range Single Motor, вартість якого починається від 67 500 доларів. Базовий варіант отримав один електромотор на задній осі потужністю 299 кінських сил. Модель для ринку США матиме запас ходу до 563 кілометрів (за циклом EPA), а європейська версія – до 706 кілометрів (за циклом WLTP).
Polestar 3 отримав нову версію початкового рівня: яка ціна - Auto24

ФОТО: Polestar|

Polestar 3

Данило Северенчук
logo6 грудня, 17:55
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Модельний ряд Polestar 3 поповнився новою версією початкового рівня. Як повідомляє Carscoops, новинка збирається на заводі в Чарлстоні, Південна Кароліна. Від повнопривідної версії кросовера базовий варіант відрізняється більшим на 56 кілометрів запасом ходу та нижчою на 5900 доларів ціною.

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Однак, є деякі очевидні компроміси, оскільки в такому виконанні кросовер має електромотор потужністю 299 кінських сил й 489 Нм крутного моменту. Загалом, цього достатньо аби досягнути першої сотні всього за 7,5 секунд. Компанія каже, що акумуляторна батарея ємністю 111 кВт-год здатна приймати заряд потужністю до 250 кВт на швидких станціях постійного струму.

Polestar 3

Водночас збільшити заряд з 10 до 80% можна всього за 30 хвилин. Список оснащення досить широкий й включає світлодіодні фарами, склоочисники з датчиком дощу та подвійні склопакети. До них додається панорамний скляний дах, двері багажника з електроприводом і 20-дюймові колеса.

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В салоні увагу водія привертатиме 9-дюймова цифрова панель приладів й 14,5-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи. Серед інших особливостей — передні сидіння з підігрівом й електрорегулюваннями у восьми напрямках, тризонна система клімат-контролю, бездротовий зарядний пристрій для смартфона та аудіосистема з 10 динаміками.

Асортимент систем допомоги водієві є стандартним, включаючи системи Pilot Assist, Lane Assist, Adaptive Cruise Control і Blind Spot Information with Steer Assist. Покупці також знайдуть систему попередження про виїзд зі смуги руху, розпізнавання дорожніх знаків та систему попередження про зіткнення ззаду.

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Покупцям також доступний широкий асортимент додаткових опцій, таких як пакет Plus вартістю 5500 доларів, що додає аудіосистему Bowers & Wilkins із 25 динаміками, проєкційний дисплей, підігрів керма та задніх сидінь, двері з плавним закриттям, електропривід рульової колонки й складну підлогу багажника. Polestar 3 Long Range Single Motor також буде пропонуватися в Європі. За оцінкою WLTP запас ходу європейської моделі становитиме 706 км. Ціни в Німеччині починатимуться з 79 890 євро.

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