Оголошено вартість найдешевшої версії Polestar 3

Модельний ряд Polestar 3 поповнився новою версією початкового рівня. Як повідомляє Carscoops, новинка збирається на заводі в Чарлстоні, Південна Кароліна. Від повнопривідної версії кросовера базовий варіант відрізняється більшим на 56 кілометрів запасом ходу та нижчою на 5900 доларів ціною.

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Однак, є деякі очевидні компроміси, оскільки в такому виконанні кросовер має електромотор потужністю 299 кінських сил й 489 Нм крутного моменту. Загалом, цього достатньо аби досягнути першої сотні всього за 7,5 секунд. Компанія каже, що акумуляторна батарея ємністю 111 кВт-год здатна приймати заряд потужністю до 250 кВт на швидких станціях постійного струму.

Polestar 3

Водночас збільшити заряд з 10 до 80% можна всього за 30 хвилин. Список оснащення досить широкий й включає світлодіодні фарами, склоочисники з датчиком дощу та подвійні склопакети. До них додається панорамний скляний дах, двері багажника з електроприводом і 20-дюймові колеса.

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В салоні увагу водія привертатиме 9-дюймова цифрова панель приладів й 14,5-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи. Серед інших особливостей — передні сидіння з підігрівом й електрорегулюваннями у восьми напрямках, тризонна система клімат-контролю, бездротовий зарядний пристрій для смартфона та аудіосистема з 10 динаміками.

Асортимент систем допомоги водієві є стандартним, включаючи системи Pilot Assist, Lane Assist, Adaptive Cruise Control і Blind Spot Information with Steer Assist. Покупці також знайдуть систему попередження про виїзд зі смуги руху, розпізнавання дорожніх знаків та систему попередження про зіткнення ззаду.

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Покупцям також доступний широкий асортимент додаткових опцій, таких як пакет Plus вартістю 5500 доларів, що додає аудіосистему Bowers & Wilkins із 25 динаміками, проєкційний дисплей, підігрів керма та задніх сидінь, двері з плавним закриттям, електропривід рульової колонки й складну підлогу багажника. Polestar 3 Long Range Single Motor також буде пропонуватися в Європі. За оцінкою WLTP запас ходу європейської моделі становитиме 706 км. Ціни в Німеччині починатимуться з 79 890 євро.