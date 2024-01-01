Объявлена стоимость самой дешевой версии Polestar 3

Модельный ряд Polestar 3 пополнился новой версией начального уровня. Как сообщает Carscoops, новинка собирается на заводе в Чарлстоне, Южная Каролина. От полноприводной версии кроссовера базовый вариант отличается большим на 56 километров запасом хода и более низкой на 5900 долларов ценой.

Читайте также: Объявлены цены на электрический Polestar 3: действительно ли он дешевле конкурентов

Однако, есть некоторые очевидные компромиссы, поскольку в таком исполнении кроссовер имеет электромотор мощностью 299 лошадиных сил и 489 Нм крутящего момента. В общем, этого достаточно, чтобы достичь первой сотни всего за 7,5 секунды. Компания говорит, что аккумуляторная батарея емкостью 111 кВт-ч способна принимать заряд мощностью до 250 кВт на быстрых станциях постоянного тока.

Polestar 3

При этом увеличить заряд с 10 до 80% можно всего за 30 минут. Список оснащения достаточно широк и включает светодиодные фарами, стеклоочистители с датчиком дождя и двойные стеклопакеты. К ним добавляется панорамная стеклянная крыша, двери багажника с электроприводом и 20-дюймовые колеса.

Также интересно: Представлен обновленный Polestar 2

В салоне внимание водителя будет привлекать 9-дюймовая цифровая панель приборов и 14,5-дюймовый экран информационно-развлекательной системы. Среди других особенностей - передние сиденья с подогревом и электрорегулировками в восьми направлениях, трехзонная система климат-контроля, беспроводное зарядное устройство для смартфона и аудиосистема с 10 динамиками.

Ассортимент систем помощи водителю является стандартным, включая системы Pilot Assist, Lane Assist, Adaptive Cruise Control и Blind Spot Information with Steer Assist. Покупатели также найдут систему предупреждения о выезде из полосы движения, распознавания дорожных знаков и систему предупреждения о столкновении сзади.

Читайте также: Новый концепт Polestar BST может выехать на трек

Покупателям также доступен широкий ассортимент дополнительных опций, таких как пакет Plus стоимостью 5500 долларов, добавляющий аудиосистему Bowers & Wilkins с 25 динамиками, проекционный дисплей, подогрев руля и задних сидений, двери с плавным закрытием, электропривод рулевой колонки и складной пол багажника. Polestar 3 Long Range Single Motor также будет предлагаться в Европе. По оценке WLTP запас хода европейской модели составит 706 км. Цены в Германии будут начинаться с 79 890 евро.