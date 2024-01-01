Укр
Ру

Объявлена стоимость самой дешевой версии Polestar 3

Polestar начала производство кроссовера Polestar 3 Long Range Single Motor, стоимость которого начинается от 67 500 долларов. Базовый вариант получил один электромотор на задней оси мощностью 299 лошадиных сил. Модель для рынка США будет иметь запас хода до 563 километров (по циклу EPA), а европейская версия – до 706 километров (по циклу WLTP).
Polestar 3 получил новую версию начального уровня: какая цена - Auto24

ФОТО: Polestar|

Polestar 3

Даниил Северенчук
logo6 декабря, 17:55
logo0
logo0 мин

Модельный ряд Polestar 3 пополнился новой версией начального уровня. Как сообщает Carscoops, новинка собирается на заводе в Чарлстоне, Южная Каролина. От полноприводной версии кроссовера базовый вариант отличается большим на 56 километров запасом хода и более низкой на 5900 долларов ценой.

Читайте также: Объявлены цены на электрический Polestar 3: действительно ли он дешевле конкурентов

Однако, есть некоторые очевидные компромиссы, поскольку в таком исполнении кроссовер имеет электромотор мощностью 299 лошадиных сил и 489 Нм крутящего момента. В общем, этого достаточно, чтобы достичь первой сотни всего за 7,5 секунды. Компания говорит, что аккумуляторная батарея емкостью 111 кВт-ч способна принимать заряд мощностью до 250 кВт на быстрых станциях постоянного тока.

Polestar 3

При этом увеличить заряд с 10 до 80% можно всего за 30 минут. Список оснащения достаточно широк и включает светодиодные фарами, стеклоочистители с датчиком дождя и двойные стеклопакеты. К ним добавляется панорамная стеклянная крыша, двери багажника с электроприводом и 20-дюймовые колеса.

Также интересно: Представлен обновленный Polestar 2

В салоне внимание водителя будет привлекать 9-дюймовая цифровая панель приборов и 14,5-дюймовый экран информационно-развлекательной системы. Среди других особенностей - передние сиденья с подогревом и электрорегулировками в восьми направлениях, трехзонная система климат-контроля, беспроводное зарядное устройство для смартфона и аудиосистема с 10 динамиками.

Ассортимент систем помощи водителю является стандартным, включая системы Pilot Assist, Lane Assist, Adaptive Cruise Control и Blind Spot Information with Steer Assist. Покупатели также найдут систему предупреждения о выезде из полосы движения, распознавания дорожных знаков и систему предупреждения о столкновении сзади.

Читайте также: Новый концепт Polestar BST может выехать на трек

Покупателям также доступен широкий ассортимент дополнительных опций, таких как пакет Plus стоимостью 5500 долларов, добавляющий аудиосистему Bowers & Wilkins с 25 динамиками, проекционный дисплей, подогрев руля и задних сидений, двери с плавным закрытием, электропривод рулевой колонки и складной пол багажника. Polestar 3 Long Range Single Motor также будет предлагаться в Европе. По оценке WLTP запас хода европейской модели составит 706 км. Цены в Германии будут начинаться с 79 890 евро.

#Aвтоновинки #Полестар #Фото #Электромобиль #Новости