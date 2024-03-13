Суб-бренд Volvo, которая принадлежит Geely, публикует информацию о ценах на Polestar 3 для США, где прайс начинается с 74 800 долларов. Самая дорогая версия стоит 86 300 долларов.

Хотя Polestar 3 был представлен в октябре 2022 года, производство началось только в прошлом месяце, когда первые автомобили сошли с конвейера в Китае. EV также будет производиться с середины года в Южной Каролине (США).

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Все модели Polestar 3 2025 года выпуска, продаваемые в США, имеют двойные двигатели, полный привод и аккумуляторную батарею емкостью 111 кВт/ч, которую можно заряжать от постоянного тока на мощности до 250 кВт. Базовая модель имеет общую мощность 489 лошадиных сил, чего достаточно для разгона до первой сотни за пять секунд. Версии Performance увеличивают мощность до 517 л.с., чтобы достичь спринта за 4,7 секунды.

Что касается пакетов, пакет Plus Pack получает 21-дюймовые колеса, подогрев задних сидений и звуковую систему Bowers & Wilkins мощностью 1610 Вт с 25 динамиками и сабвуфером. Polestar покрывает сиденья "шерстяным покрытием MicroTech для защиты животных". Пакет Performance Pack не только добавляет дополнительного эффекта с помощью настройки программного обеспечения, но дополнен 22-дюймовыми коваными дисками, измененным шасси и золотыми акцентами.

Как Polestar 3 2025 года сравнивается с моделями подобного размера с точки зрения цены:

BMW iX - 88 095 долларов США

Audi E-Tron - 75 595 долларов США

Tesla Model X - 81 380 долларов США

Volvo EX90 - 77 990 долларов США

Kia EV9 - 56 395 долларов США

Polestar обещает начать поставки клиентам во втором квартале года. Кроме упомянутых выше соперников, ему также придется противостоять будущему Hyundai Ioniq 7.