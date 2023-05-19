Такой шаг позволит компании вывести британский люксовый бренд на китайский рынок.

Geely значительно увеличила свою долю в Aston Martin, повысив свою долю собственности примерно с 7% до 17%.

Для этого Geely инвестировала 234 миллиона фунтов (291 миллион долларов) в приобретение дополнительных акций, став третьим по величине акционером Aston Martin после консорциума, возглавляемого главой Aston Martin Лоуренсом Строллом, и Фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии. Ранее Mercedes-Benz владел третьей по величине долей в компании.

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В этом соглашении Geely приобрела 42 миллиона акций у консорциума Стролла, а также выпустила 28 миллионов новых акций по 335 пенсов, каждая, представляющая значительную премию по сравнению с ценой акций на момент закрытия в среду в 231 пенс. Соглашение собрало 95 миллионов фунтов стерлингов (118 миллионов долларов) средств для Aston Martin.

После объявления акции Aston Martin выросли на 22% в четверг, достигнув 283 пенсов.

В рамках соглашения Geely получит место в совете директоров Aston Martin, при этом компания обязалась не увеличивать свою долю свыше 22% к августу 2024 года.

Geely пыталась приобрести Aston Martin, в том числе положив начало конкурентной заявке против Stroll в 2020 году и выразив интерес прошлым летом. В сентябре прошлого года Geely в конце концов приобрела 7,6% акций компании.

Эрик Ли, глава Geely Holding Group, выразил уверенность в перспективах роста, технологиях и управленческой команде Aston Martin. Он заявил, что увеличение акций отражает их веру в компанию и стремление исследовать общую технологическую синергию и новые возможности роста, чтобы помочь Aston Martin полностью реализовать свой потенциал.

Более значительная доля Geely в Aston Martin может облегчить доступ к китайскому рынку путем открытия флагманских магазинов в таких городах, как Шанхай и Пекин. Кроме того, значительная доля акций Geely в Mercedes-Benz, ключевом инвесторе и технологическом партнере Aston Martin добавляет еще одно измерение их сотрудничеству.