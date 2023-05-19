Такий крок дозволить компанії вивести люксовий британський бренд на китайський ринок.

Geely значно збільшила свою частку в Aston Martin, підвищивши свою частку власності приблизно з 7% до 17%.

Для цього Geely інвестувала 234 мільйони фунтів (291 мільйон доларів) у придбання додаткових акцій, ставши третім за величиною акціонером Aston Martin після консорціуму, очолюваного головою Aston Martin Лоуренсом Строллом, і Фонду державних інвестицій Саудівської Аравії. Раніше Mercedes-Benz володів третьою за величиною часткою в компанії.

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У цій угоді Geely придбала 42 мільйони акцій у консорціуму Стролла, а також випустила 28 мільйонів нових акцій по 335 пенсів кожна, що представляє значну премію в порівнянні з ціною акцій на момент закриття у середу у 231 пенс. Угода зібрала 95 мільйонів фунтів стерлінгів (118 мільйонів доларів) коштів для Aston Martin.

Після оголошення акції Aston Martin зросли на 22% у четвер, досягнувши 283 пенсів.

У рамках угоди Geely отримає місце в раді директорів Aston Martin, при цьому компанія зобов’язалася не збільшувати свою частку понад 22% до серпня 2024 року.

Geely намагалася придбати Aston Martin, у тому числі започаткувавши конкурентну заявку проти Stroll у 2020 році та висловивши інтерес минулого літа. У вересні минулого року Geely зрештою придбала 7,6% акцій компанії.

Ерік Лі, голова Geely Holding Group, висловив упевненість у перспективах зростання, технологіях і управлінській команді Aston Martin. Він заявив, що збільшення акцій відображає їхню віру в компанію та прагнення досліджувати спільну технологічну синергію та нові можливості зростання, щоб допомогти Aston Martin повністю реалізувати свій потенціал.

Значніша частка Geely в Aston Martin може полегшити доступ до китайського ринку шляхом відкриття флагманських магазинів у таких містах, як Шанхай і Пекін. Крім того, значна частка акцій Geely у Mercedes-Benz, ключовому інвесторі та технологічному партнері Aston Martin, додає ще один вимір їхньому співробітництву.