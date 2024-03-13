Суб-бренд Volvo, яка належить Geely, публікує інформацію про ціни на Polestar 3 для США, де прайс починається з 74 800 доларів. Найдорожча версія коштує 86 300 доларів.

Хоча Polestar 3 був представлений у жовтні 2022 року, виробництво почалося лише минулого місяця, коли перші автомобілі зійшли з конвеєра в Китаї. EV також буде виготовлятися з середини року в Південній Кароліні (США).

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Усі моделі Polestar 3 2025 року випуску, що продаються в США, мають подвійні двигуни, повний привід і акумуляторну батарею ємністю 111 кВт/год, яку можна заряджати від постійного струму на потужності до 250 кВт. Базова модель має загальну потужність 489 кінських сил, чого достатньо для розгону до першої сотні за п’ять секунд. Версії Performance збільшують потужність до 517 к.с., щоб досягти спринту за 4,7 секунди.

Що стосується пакетів, пакет Plus Pack отримує 21-дюймові колеса, підігрів задніх сидінь і звукову систему Bowers & Wilkins потужністю 1610 Вт з 25 динаміками та сабвуфером. Polestar покриває сидіння «вовняними покриттям MicroTech для захисту тварин». Пакет Performance Pack не тільки додає додаткового ефекту за допомогою налаштування програмного забезпечення, але доповнений 22-дюймовими кованими дисками, зміненим шасі та золотими акцентами.

Як Polestar 3 2025 року порівнюється з моделями подібного розміру з точки зору ціни:

BMW iX - 88 095 доларів США

Audi E-Tron - 75 595 доларів США

Tesla Model X - 81 380 доларів США

Volvo EX90 - 77 990 доларів США

Kia EV9 - 56 395 доларів США

Polestar обіцяє почати поставки клієнтам у другому кварталі року. Окрім згаданих вище суперників, йому також доведеться протистояти майбутньому Hyundai Ioniq 7.