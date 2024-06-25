Представлен обновленный Polestar 2

Как передает Electrek, с момента старта продаж, компания продала около 160 000 экземпляров Polestar 2 на 27 рынках мира. Теперь новый Polestar 2 2025 года доступен в Европе и Канаде, а до конца этого года дебютирует в других странах.

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Обновленный электромобиль получил два новых цвета экстерьера, новые 19-дюймовые колесные диски с аэродинамическими вставками или 20-дюймовые легкосплавные диски с графитовым сплавом.

Салон получил кожаную обивку Charcoal Nappa, а с установкой дополнительного опционного пакета Pro Pack, владелец получит новый дизайн ремней безопасности с черными и золотыми элементами.

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Кроме этого, компания предоставила модели уровни комплектаций Climate, Pro, Pilot, Plus и Performance Packs, которые ранее были доступны исключительно в моделях Polestar 3 и Polestar 4. Обновленный электромобиль также может похвастаться увеличенным запасом хода.

Как заявляет автопроизводитель, прогнозируемый пробег модели Long Range на одном заряде составляет 659 км (по WLTP). В то же время в Европе модель Polestar 2 Standard с одним двигателем получила обновленную батарею CATL на 70 кВт/ч, что увеличило запас хода 554 км. Стоимость еще не объявлена.