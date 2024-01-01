Представлено оновлений Polestar 2

Як передає Electrek, з моменту старту продажів, компанія продала близько 160 000 екземплярів Polestar 2 на 27 ринках світу. Тепер новий Polestar 2 2025 року доступний в Європи та Канаді, а до кінця цього року дебютує в інших країнах.

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Оновлений електромобіль отримав два нових кольори екстер’єру, нові 19-дюймові колісні диски з аеродинамічними вставками чи 20-дюймові легкосплавні диски з графітовим сплавом.

Салон отримав шкіряну оббивку Charcoal Nappa, а зі встановленням додаткового опційного пакету Pro Pack, власник отримає новий дизайн ременів безпеки з чорними та золотими елементами.

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Окрім цього, компанія надала моделі рівні комплектацій Climate, Pro, Pilot, Plus і Performance Packs, які раніше були доступні виключно в моделях Polestar 3 та Polestar 4. Оновлений електромобіль також може похизуватись збільшеним запасом ходу.

Як заявляє автовиробник, прогнозований пробіг моделі Long Range на одному заряді становить 659 км (за WLTP). Водночас у Європі модель Polestar 2 Standard із одним двигуном отримала оновлену батарею CATL на 70 кВт/год, що збільшило запас ходу 554 км. Вартість ще не оголошена.