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Новый концепт Polestar BST может выехать на трек

Производитель электромобилей Polestar в третий раз принимает участие в ежегодном Фестивале скорости в Гудвуде, где показывает свои концепты и существующие модели.
Концепт Polestar BST в Гудвуде: описание, фото, видео - Auto24

ФОТО: Коллаж Авто24|

Polestar 6 Concept BST

Валентин Ожго
logo11 июля, 23:40
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Для показа выставлена расширенная модельная линейка с новыми электрическими кроссоверами Polestar 3 и Polestar 4, да и про более ранний Polestar 2 не забыли. Звездой шоу является концепт-кар Polestar 6 Concept BST. Об этом сообщает производитель на своем сайте.

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Новый вариант “шестерки” под названием Concept BST имеет оригинальный кузов, расширенные арки, 22-дюймовые сверхширокие кованые легкосплавные диски и выдвигающееся заднее антикрыло,.

Хотя все новые наработки Polestar 6 на сегодня остаются экспериментальными, концепт BST ориентирован на трек, если его все-таки выпустят в 2026 году.

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Фото: Polestar

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