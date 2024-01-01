Новый концепт Polestar BST может выехать на трек

Для показа выставлена расширенная модельная линейка с новыми электрическими кроссоверами Polestar 3 и Polestar 4, да и про более ранний Polestar 2 не забыли. Звездой шоу является концепт-кар Polestar 6 Concept BST. Об этом сообщает производитель на своем сайте.

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Новый вариант “шестерки” под названием Concept BST имеет оригинальный кузов, расширенные арки, 22-дюймовые сверхширокие кованые легкосплавные диски и выдвигающееся заднее антикрыло,.

Хотя все новые наработки Polestar 6 на сегодня остаются экспериментальными, концепт BST ориентирован на трек, если его все-таки выпустят в 2026 году.

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Фото: Polestar