На автосалоне в Шанхае Polestar представила свой будущий Polestar 4, небольшой внедорожник, который компания называет SUV Coupé.

Новый Polestar 4 станет самым быстрым автомобилем Polestar, способным разгоняться до 100 км/ч в 3,8 секунды с двигателем мощностью 400 кВт (544 л.с.) в двухмоторной конфигурации. В конфигурации с одним двигателем модель теряет половину этой мощности (со временем разгона 7,4), но получаете доступ к 480 км от батареи 102 кВт-ч. Дальность и ускорение приблизительны.

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Все версии имеют максимальную мощность заряда 200 кВт постоянного тока и 22 кВт переменного тока, обе из которых самые высокие среди современных электромобилей. Эта скорость зарядки постоянным током позволит зарядить батарею от 5-80% за 32 минуты, а 22 кВт переменного тока зарядит автомобиль от нуля до полного заряда за пять часов – если у вас есть доступ к цепи на 100 А дома.

Polestar 4 будет иметь возможность двунаправленного V2L (т.е. он сможет служить источником питания для других потребителей, например для дома), хотя Polestar еще не поделился, с какой скоростью автомобиль сможет разряжаться.

Пока что Polestar создавал свои автомобили на совместных платформах с Volvo, хотя Polestar 4 отходит от этого и построен на архитектуре SEA от Geely. Следующие автомобили Polestar будут строиться по собственной архитектуре с использованием скрепленного алюминия, разработанного на их научно-исследовательском заводе в Великобритании.

Этот новый Polestar 4 имеет одну интересную особенность с концептом Polestar 5: оба у них нет заднего зеркала. Вместо этого есть камера заднего вида.

Polestar говорит, что эта камера обеспечивает лучшую видимость позади водителя, поскольку вместо того, чтобы смотреть через маленькое отверстие заднего стекла, камера может предложить широкоугольный обзор позади автомобиля. Камера передает видео на экран, где обычно находится зеркало заднего вида.

Мы видели подобные зеркала на других автомобилях, таких как Chevy Bolt, но обычно их можно переключать между стандартным зеркалом и резервной камерой, тогда как Polestar 4 полностью избегает настройки зеркала.

Polestar также говорит, что это отсутствие заднего зеркала позволяет «новому виду эффекта погружения у задних пассажиров». Благодаря этому стеклянная крыша продолжается дальше, над головами пассажиров на задних сиденьях, поскольку Polestar может структурировать компоненты дальше в транспортном средстве и не перекрывать обзор назад для водителя.

А стеклянная крыша имеет электрохромный вариант, то есть ее можно сделать прозрачной или непрозрачной. Задние пассажиры будут управляться через небольшой экран, установленный между передними сиденьями.

Как и в других автомобилях Polestar, 4 использует встроенную ОС Android Automotive со встроенной функциональностью Google. Это больше, чем просто Android Auto, это полная автомобильная ОС, созданная Google, и автомобиль имеет функцию обновления по воздуху, как и другие Polestar. Но пользователи Apple все еще могут получить доступ к Apple CarPlay в автомобиле.

Polestar не обнародовал полную информацию о ценах в Северной Америке сегодня, заявив, что они появятся в 2024 году, а автомобиль будет выпущен позже того же года. Хотя было сказано, что стартовая цена автомобиля будет примерно 60 тысяч долларов, если вы хотите сделать предварительный заказ сейчас.