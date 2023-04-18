На автосалоні в Шанхаї Polestar представила свій майбутній Polestar 4, невеликий позашляховик, який компанія називає «SUV Coupé».

Новий Polestar 4 стане найшвидшим автомобілем Polestar, здатним розганятися до 100 км/ч за 3,8 секунди з двигуном потужністю 400 кВт (544 к.с.) у двомоторній конфігурації. У конфігурації з одним двигуном модель втрачає половину цієї потужності (із часом розгону 7,4), але отримуєте доступ до 480 км від батареї 102 кВт-год. Дальність і прискорення є приблизними.

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Усі версії мають максимальну потужність заряду 200 кВт постійного струму та 22 кВт змінного струму, обидві з яких є найвищими серед сучасних електромобілів. Ця швидкість заряджання постійним струмом дозволить зарядити батарею від 5-80% за 32 хвилини, а 22 кВт змінного струму зарядить автомобіль від нуля до повного заряду за п’ять годин – якщо у вас є доступ до ланцюга на 100 А вдома.

Polestar 4 матиме можливості двонаправленого V2L (тобто він зможе служити джерелом живлення для інших споживачів, наприклад для будинку), хоча Polestar ще не поділився, з якою швидкістю автомобіль зможе розряджатися.

Поки що Polestar створював свої автомобілі на спільних платформах з Volvo, хоча Polestar 4 відходить від цього й побудований на архітектурі SEA від Geely. Наступні автомобілі Polestar будуватимуться за власною архітектурою з використанням скріпленого алюмінію, розробленого на їхньому науково-дослідному заводі у Великобританії.

Цей новий Polestar 4 має одну цікаву особливість з концептом Polestar 5: обидва вони не мають заднього дзеркала. Натомість є камера заднього виду.

Polestar каже, що ця камера забезпечує кращу видимість позаду для водія, оскільки замість того, щоб дивитися через маленький отвір заднього скла, камера може запропонувати ширококутний огляд позаду автомобіля. Камера передає відео на екран, де зазвичай розташоване дзеркало заднього виду.

Ми бачили подібні дзеркала на інших автомобілях, як-от Chevy Bolt, але зазвичай їх можна перемикати між стандартним дзеркалом і резервною камерою, тоді як Polestar 4 повністю уникає опції дзеркала.

Polestar також каже, що ця відсутність заднього дзеркала дає змогу «нового виду ефекту занурення у задніх пасажирів». Завдяки цьому скляний дах продовжується далі, над головами пасажирів на задніх сидіннях, оскільки Polestar може структурувати компоненти далі назад у транспортному засобі й не перекривати огляд назад для водія.

А скляний дах має електрохромний варіант, тобто його можна зробити прозорим або непрозорим. Задні пасажири матимуть керування через невеликий екран, встановлений між передніми сидіннями.

Як і в інших автомобілях Polestar, 4 використовує вбудовану ОС Android Automotive із вбудованою функціональністю Google. Це більше, ніж просто Android Auto, це повна автомобільна ОС, створена Google, і автомобіль має функцію оновлення по повітрю, як і інші Polestar. Але користувачі Apple все ще можуть отримати доступ до Apple CarPlay в автомобілі.

Polestar не оприлюднив повну інформацію про ціни в Північній Америці сьогодні, заявивши, що вони з’являться у 2024 році, а автомобіль буде випущено пізніше того ж року. Хоча було сказано, що стартова ціна автомобіля буде приблизно 60 тисяч доларів, якщо ви хочете зробити попереднє замовлення зараз.