Polestar 3 отличается скандинавским минималистическим дизайном, улучшенной аэродинамикой и широким салоном.

Polestar официально представила в Китае электрический внедорожник Polestar 3 с новой стартовой ценой 101 400 долларов США.

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Polestar 3 будет предлагаться в двух разных вариантах – версии "Dual Motor Long Endurance" и модели "Dual Motor High-Performance". Версия Long Endurance начинается со 101 400 долларов с максимальной мощностью 360 кВт и запасом хода до 670 км.

В то же время модель High-Performance начинается со 116025 долларов, имеет максимальную мощность 380 кВт и запас хода до 620 км.

Polestar говорит, что их электрический внедорожник глубоко интерпретирует чистую роскошь с более естественным дизайном, управлением, защитой окружающей среды и технологиями.

В США компания заявила, что Polestar 3 будет стоить от 83 000 долларов с запасом хода до 483 км и временем зарядки 30 минут. Ожидается, что поставки в США начнутся до конца 2023 года, после чего состоится запуск Polestar 4 позже этого года и Polestar 5 в 2024 году.