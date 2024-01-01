Новий концепт Polestar BST може виїхати на трек

Для показу виставлено розширену модельну лінійку з новими електричними кросоверами Polestar 3 і Polestar 4, та й про більш ранній Polestar 2 не забули. Зіркою шоу є концепт-кар Polestar 6 Concept BST. Про це повідомляє виробник на своєму сайті.

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Новий варіант “шістки” під назвою Concept BST має оригінальний кузов, розширені арки, 22-дюймові надширокі ковані легкосплавні диски та заднє антикрило, що висувається.

Хоча всі нові напрацювання Polestar 6 на сьогодні залишаються експериментальними, концепт BST орієнтований на трек, якщо його все-таки випустять в 2026 році.

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Фото: Polestar