Polestar готовит нового конкурента Tesla Model Y

Положение Polestar ухудшилось. В 2024 году автопроизводитель продал лишь 44 851 авто, что на 15% меньше по сравнению с 2023 годом и является низким показателем учитывая ассортимент, который состоит из трех электрических моделей.

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Как сообщает Automobile Propre, производство новой модели наладят в Европе, чтобы обойти пошлины ЕС на электромобили из Китая. Однако, в какой именно стране шведский бренд будет собирать новый кроссовер пока не ясно. Название модели может показаться менее логичным, поскольку она будет меньше Polestar 3.

Polestar BST

Филипп Ремерс, руководитель отдела дизайна Polestar, рассказал, что несмотря на то, что кроссовер будет предлагаться во всем мире, он особенно будет нацелен на Европу.

“Polestar известен своим прогрессивным дизайном, в котором каждый автомобиль выделяется и создает собственный ажиотаж - так же будет и с Polestar 7. Это невероятно интересно перенести дух дизайна Polestar в новый сегмент. Polestar 7 будет соответствовать всему, что ожидают от нас наши клиенты, как по дизайну, так и производительности”, — сказал Ремерс.

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Он не уточнил какую платформу будет использовать Polestar 7, но архитектура Geely SEA, которую используют Smart №3 и Polestar 4, выглядит как наиболее удачное решение.