В 2025 году глобальный рынок электромобилей должен значительно вырасти

Глобальные продажи электромобилей и плагин-гибридных авто вырастут в 2025 году по крайней мере на 17%, превысив 20 млн ед., прогнозирует исследовательская компания Rho Motion, передает Укравтопром.

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2025 год должен стать трансформационным для автоиндустрии: Европа введет новые цели для поддержки электрической мобильности, Китай продолжит субсидии, а США введет равные рыночные условия для традиционных и электрических авто согласно политикой администрации Дональда Трампа.

Главным драйвером глобального роста будут продажи электрических автомобилей в Китае, которые будут расти благодаря расширению субсидий.

Европа, второй по величине рынок электромобилей, снова начнет расти благодаря новым требованиям к выбросам CO2 и появлению дешевых моделей, хотя темпы будут медленнее, чем в 2023 г. Частично замедление произойдет из-за введения заградительных пошлин для продукции китайского производства.

По США, Rho Motion видит ограниченный рост продаж EV на 16%. Такой прогноз связан с сменой протекционистской политики на рыночную – льготы для электрических авто отменены и теперь борьба за карманы покупателей будет более напряженной. В то же время США могут полностью запретить импорт китайских автомобилей и технологий, что также негативно повлияет на продажи электричек.