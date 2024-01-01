У 2025 році глобальний ринок електромобілів має значно зрости

Глобальні продажі електромобілів та плагін-гібридних авто зростуть у 2025 році принаймні на 17%, перевищивши 20 млн од., прогнозує дослідницька компанія Rho Motion, передає Укравтопром.

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2025 рік має стати трансформаційним для автоіндустрії: Європа запровадить нові цілі для підтримки електричної мобільності, Китай продовжить субсидії, а США запровадить рівні ринкові умови для традиційних та електричних авто згідно політикою адміністрації Дональда Трампа.

Головним драйвером глобального росту будуть продажі електричних автомобілів в Китаї, які зростатимуть завдяки розширенню субсидій.

Європа, другий за величиною ринок електромобілів, знову почне рости завдяки новим вимогам до викидів CO2 та появі дешевших моделей, хоча темпи будуть повільнішими, ніж у 2023 р. Частково уповільнення станеться через введення загороджувальних мит для продукції китайського виробництва.

Щодо США, Rho Motion бачить обмежене зростання продажів EV на 16%. Такий прогноз пов’язаний зі зміною протекціоністської політики на ринкову – пільги для електричних авто скасовані й тепер боротьба за кишені покупців буде більш напруженою. Водночас США можуть повністю заборонити імпорт китайських автомобілів та технологій, що також негативно вплине на продажі електричок.