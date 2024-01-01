Де купили найбільше електромобілів у 2024 році

Як повідомляє Укравтопром, у 2024 р. український автопарк поповнили 51,7 тис. авто на електротязі (BEV).

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Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

Львівська область – 7314 од. (91% вживані); місто Київ – 6618 од. (61% вживані); Київська обл. – 3907 од. (70% вживані); Дніпропетровська обл. – 3874 од. (73% вживані); Одеська обл. – 3025 од (76% вживані).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках став Volkswagen ID.4.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто: