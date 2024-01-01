Де купили найбільше електромобілів у 2024 році

Volkswagen iD.4 китайського виробництва лишається найпопулярнішим новим електромобілем в Україні
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Як повідомляє Укравтопром, у 2024 р. український автопарк поповнили 51,7 тис. авто на електротязі (BEV).
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Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- Львівська область – 7314 од. (91% вживані);
- місто Київ – 6618 од. (61% вживані);
- Київська обл. – 3907 од. (70% вживані);
- Дніпропетровська обл. – 3874 од. (73% вживані);
- Одеська обл. – 3025 од (76% вживані).
В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках став Volkswagen ID.4.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- Tesla Model Y – у Києві, Київській обл. та на Дніпропетровщині.
- Nissan Leaf – у Одеській та Львівській обл.