За 2024 рік український ринок електромобілів зріс на 38%

У грудні 2024 р. українці придбали майже 3,8 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення, що на 18% менше, ніж роком раніше, повідомляє Укравтопром. З цієї кількості легкових – понад 3,6 тис. (-20%) та 124 комерційних (+59%).

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Всього за весь 2024 рік автопарк України поповнили понад 51,7 тис. од. автотранспорту з нульовим рівнем викидів (BEV), що на 38% більше, відносно 2023р.

Легкових – 50458 од. (+37%)

Комерційних – 1264 од. (+64%)

Електробусів – 2 од. (+)

Частка нової техніки в реєстраціях BEV, як і у 2023 р., становила 20%.

ТОП-5 нових електромобілів на ринку 2024р.:

VW ID.4 - 1626 од.; Honda M-NV - 1279 од.; BYD Song Plus - 1007 од.; Nissan Ariya - 766 од.; Zeekr 001 - 703 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів: