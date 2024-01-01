За 2024 рік український ринок електромобілів зріс на 38%

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У грудні 2024 р. українці придбали майже 3,8 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення, що на 18% менше, ніж роком раніше, повідомляє Укравтопром. З цієї кількості легкових – понад 3,6 тис. (-20%) та 124 комерційних (+59%).
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Всього за весь 2024 рік автопарк України поповнили понад 51,7 тис. од. автотранспорту з нульовим рівнем викидів (BEV), що на 38% більше, відносно 2023р.
- Легкових – 50458 од. (+37%)
- Комерційних – 1264 од. (+64%)
- Електробусів – 2 од. (+)
Частка нової техніки в реєстраціях BEV, як і у 2023 р., становила 20%.
ТОП-5 нових електромобілів на ринку 2024р.:
- VW ID.4 - 1626 од.;
- Honda M-NV - 1279 од.;
- BYD Song Plus - 1007 од.;
- Nissan Ariya - 766 од.;
- Zeekr 001 - 703 од.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- Nissan Leaf - 5511 од.;
- Tesla Model 3 - 4639 од.;
- Tesla Model Y - 4225 од.;
- VW e-Golf - 2479 од.;
- Hyundai Kona Electric - 2337 од.