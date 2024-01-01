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За 2024 рік український ринок електромобілів зріс на 38%

Усю першу п’ятірку нових електромобілів займають електрички китайського походження. Серед вживаних лідирує Nissan Leaf.
За 2024 рік ринок електромобілів зріс на 38% - Auto24
Євген Гудущан
logo9 січня, 14:20
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У грудні 2024 р. українці придбали майже 3,8 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення, що на 18% менше, ніж роком раніше, повідомляє Укравтопром. З цієї кількості легкових – понад 3,6 тис. (-20%) та 124 комерційних (+59%).

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Всього за весь 2024 рік автопарк України поповнили понад 51,7 тис. од. автотранспорту з нульовим рівнем викидів (BEV), що на 38% більше, відносно 2023р.

  • Легкових – 50458 од. (+37%)
  • Комерційних – 1264 од. (+64%)
  • Електробусів – 2 од. (+)

Частка нової техніки в реєстраціях BEV, як і у 2023 р., становила 20%.

ТОП-5 нових електромобілів на ринку 2024р.:

  1. VW ID.4 - 1626 од.;
  2. Honda M-NV - 1279 од.;
  3. BYD Song Plus - 1007 од.;
  4. Nissan Ariya - 766 од.;
  5. Zeekr 001 - 703 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

  1. Nissan Leaf - 5511 од.;
  2. Tesla Model 3 - 4639 од.;
  3. Tesla Model Y - 4225 од.;
  4. VW e-Golf - 2479 од.;
  5. Hyundai Kona Electric - 2337 од.
#Новини #Автоновинка