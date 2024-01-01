Електромобілі горітимуть менше: батарея сама вимкнеться у разі пожежі

Про чергове досягнення у безпечності накопичувачів енергії електромобілів дослідників з корейського Інституту науки і технологій Тегу Кьонбук (DGIST) йдеться на сайті Automobile-Propre. Окрім цього акумулятор отримав значно більший ресурс та здатність збереження свого потенціалу після 1000 циклів заряджання.

За останні кілька років технології виробництва акумуляторів для електромобілів зазнали значного розвитку. Це вже є великим прогресом. Нещодавно корейські дослідники представили новий інноваційний літій-металевий акумулятор із "тришаровим твердим полімерним електролітом".

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Його головна особливість в тому, що у разі пожежі може згаснути самостійно. Справжня перевага, коли пожежники годинами борються з пожежею акумулятора електромобіля і у більшості випадків не можуть його приборкати.

Деякі подробиці цієї інноваційної розробки стали відомі. Батарея містить "м’які зовнішні шари, які забезпечують хороший контакт з електродами, а твердий середній шар покращує її структурну цілісність".

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Дослідники уточнюють, що електроліт збагачений "вогнегасником" під назвою "декабромдифенілетан". Він складається з літієвої солі та цеоліту, що посилює загальну стійкість пачки. Звісно, це мало про що вказує навіть освіченій у технічному плані людина, але за твердженням розробників, то це на практиці означає, що акумулятор може сам вимкнутися у разі пожежі.

У традиційних акумуляторах з твердим полімерним електролітом під час заряджання та розряджання літій може утворювати невеликі деревоподібні структури, які називаються дендритами. Ці літієві нарости можуть пошкодити внутрішні з’єднання акумулятора або спричинити коротке замикання.

При цьому дендрити значно підвищують ризик пожежі. Ця давня проблема ускладнила максимізацію потенціалу металевих літієвих елементів. Але то було до нинішнього часу.

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Інновації не обмежуються безпекою. За словами доктора Кім Дже Хюна, конструкція батареї має виняткову довговічність. Вона може зберігати 87,9% своєї продуктивності після 1000 циклів заряджання та розряджання.

Простими словами, це означає, що автомобіль із запасом ходу 480 км, який використовує цю нову батарею, все ще може проїхати 420 км на одному заряді після 450 000 км використання. Таким чином нова технологія підійшла до безпечніших і довговічніших акумуляторів для цілого ряду додатків: електромобілів, смартфонів тощо.