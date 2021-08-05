У Кувейті горить найбільше в світі звалище автомобільних шин, повідомляють місцеві ЗМІ.

Очевидці публікують фотографії та відео пожежі і відзначають, що гігантський стовп диму видно здалеку, і, судячи з фотографій з Twitter, навіть з космосу.

Читайте також: Автомобільні шини сильно подорожчають вже в цьому році

Екологи вже б'ють на сполох: якщо вогонь не вдасться погасити найближчим часом, то це може завдати значної шкоди природі, так як при горінні старих шин відбувається виділення небезпечних речовин.

"Пожежа розпочалась 3 серпня. Стовпи чорного отруйного диму видно здалеку. Поки охоплена порівняно невелика частина кладовища шин, що займає площу 600 тисяч квадратних метрів", - передають очевидці. У Мережі також з'явилося відео інциденту від анонімного автора.

Відео було знято на кладовищі покришок в Сулайбіі, яке вважається найбільшим в світі - там зберігається понад 52 мільйонів шин. Підтвердженням цьому служать знімки із супутників, на яких дійсно видно дим над звалищем.

Це вже не перший подібний випадок в цьому році. Так, за даними Xinhuanet.com, в квітні цього року загорілися покришки на кладовищі в мухафазе (провінції) Джахра. Була висунута версія, що причиною став підпал.

Місцева влада має намір боротися з безсистемним зберіганням старої гуми - покришки зберігаються на таких звалищах вже більше 30 років. З осені минулого року уряд обговорює можливості утилізації шин, однак, судячи з усього, проблема досі не вирішена.