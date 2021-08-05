В Кувейте горит крупнейшая в мире свалка автомобильных шин, сообщают местные СМИ.

Очевидцы публикуют фотографии и видео пожара и отмечают, что гигантский столб дыма виден издалека, и, судя по фотографиям из Twitter, даже из космоса.

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Экологи уже бьют тревогу: если огонь не удастся погасить в ближайшее время, то это может нанести значительный вред природе, так как при горении старых шин происходит выделение опасных веществ.

"Пожар начался 3 августа. Столбы черного ядовитого дыма видны издалека. Пока охвачена сравнительно небольшая часть кладбища шин, что занимает площадь 600 тысяч квадратных метров", – передают очевидцы. В сети также появилось видео инцидента от анонимного автора.

Видео было снято на кладбище покрышек в Сулайбии, которое считается самым большим в мире – там хранится более 52 миллионов шин. Подтверждением этому служат снимки со спутников, на которых действительно виден дым над свалкой.

Это уже не первый подобный случай в этом году. Так, по данным Xinhuanet.com в апреле этого года загорелись покрышки на кладбище в Мухафазе провинции Джахр. Была выдвинута версия, что причиной стал поджог.

Местная власть намерена бороться с бессистемным хранением старой резины – покрышки хранятся на таких свалках уже более 30 лет. С осени прошлого года правительство обсуждает возможности утилизации шин, однако, судя по всему, проблема до сих пор не решена.