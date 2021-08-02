Автомобильную промышленность в целом и владельцев "железных коней" в частности уже ждет новый вызов. А именно существенное подорожание покрышек. Причем прибавят в цене покрышки как для легкового, так и легкого, а также тяжелого коммерческого транспорта и мототехники.

Главная причина – дефицит натурального каучука, который является ключевым компонентом в производстве автомобильной резины.

Читайте также: Стоит ли накачивать шины азотом

О том, что такая тенденция складывается на рынке, СМИ писали еще несколько месяцев назад. Деревья-каучуконосы стала массово поражать смертельная болезнь, из-за чего возникли перебои в производстве. Такое положение дел уже привело к повышению производственных затрат: в среднем затраты на выпуск натурального каучука в первой половине 2021 года выросли на 57% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Синтетический каучук также подорожал в производстве, причем еще ощутимее – на 66%! В данном случае причиной стало подорожание нефти.

Кроме того, не в пользу производителей шин сыграло подорожание электроэнергии за год на 154% и увеличение фрахтовых расходов на 200% при контейнерных перевозках.

Таким образом, значительный рост цен во всей производственной цепочке шин и цепочке поставок уже произошел. И чтобы избежать кризиса, производители пошли на крайнюю меру – снизили маржу. Однако эксперты прогнозируют, что во второй половине года шины уже будут стоить гораздо дороже.