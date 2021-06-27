Известно, что шины можно накачивать не только воздухом, но и азотом – эту услугу предлагают многие шинные центры и обычные шиномонтажки. Стоит ли это делать?

На давление внутри шины влияет окружающая температура воздуха. Ведь воздух – это смесь газов, которая при нагревании расширяется, а при охлаждении сжимается. И это влияет на давление в шинах.

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Когда температура меняется на шесть градусов по Цельсию, давление в шинах увеличивается или уменьшается примерно на 0,07 атмосферы. Так как воздух состоит из 78% азота, 21% кислорода и другие газов, которые реагируют на влагу. А вот в чистом азоте нет влаги и других компонентов, поэтому перепады давления в заполненным ним шинах минимальны. То есть у шин, заполненных азотом, есть небольшое преимущество.

Благодаря этим свойствам заполнены азотом шины используются там, где есть большие перепады температур или нагрузки: в авиации, горнодобывающей промышленности или строительстве. Заполненные азотом шины также используются в автоспорте, где даже малейшее изменение давления может повлиять на управляемость и устойчивость мощных спортивных автомобилей на высоких скоростях.

Но стоит использовать азот для обычных автомобильных шин? По мнению специалистов Continental, накачивать шины обычных автомобилей азотом нецелесообразно, это пустая трата денег. Конечно, им это не повредит, и давление, указанное производителем, будет поддерживаться в течение более длительного периода, так как проницаемость азота через микрощели ниже, чем у воздуха. Но эта разница минимальна.

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Кроме того, пользы от азота не будет никакой, если давление в шинах постоянно снижается по разным причинам – проколы, негерметичность диска или вентиля шины, а также из-за других механических повреждений. Зато при стабильном давлении с азотом шина получит немного меньшее сопротивление качению, эбудет кономить топливо и будет равномерный износ протектора.