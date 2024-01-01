Электромобили будут гореть меньше: батарея сама выключится в случае пожара

Об очередном достижении в безопасности накопителей энергии электромобилей исследователей из корейского Института науки и технологий Тэгу Кёнбук (DGIST) говорится на сайте Automobile-Propre. Кроме этого аккумулятор получил значительно больший ресурс и способность сохранения своего потенциала после 1000 циклов подзарядки.

За последние несколько лет технологии производства аккумуляторов для электромобилей претерпели значительное развитие. Это уже является большим прогрессом. Недавно корейские исследователи представили новый инновационный литий-металлический аккумулятор с "трехслойным твердым полимерным электролитом".

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Его главная особенность в том, что в случае пожара может погаснуть самостоятельно. Настоящее преимущество, когда пожарные часами борются с пожаром аккумулятора электромобиля и в большинстве случаев не могут его обуздать.

Некоторые подробности этой инновационной разработки стали известны. Батарея содержит "мягкие внешние слои, которые обеспечивают хороший контакт с электродами, а твердый средний слой улучшает ее структурную целостность".

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Исследователи уточняют, что электролит обогащен "огнетушителем" под названием "декабромдифенилэтан". Он состоит из литиевой соли и цеолита, что усиливает общую устойчивость пачки. Конечно, это мало о чем указывает даже образованному в техническом плане человеку, но по утверждению разработчиков, то это на практике означает, что аккумулятор может сам выключиться в случае пожара.

В традиционных аккумуляторах с твердым полимерным электролитом во время зарядки и разрядки литий может образовывать небольшие древовидные структуры, которые называются дендритами. Эти литиевые наросты могут повредить внутренние соединения аккумулятора или вызвать короткое замыкание.

При этом дендриты значительно повышают риск пожара. Эта давняя проблема усложнила максимизацию потенциала металлических литиевых элементов. Но это было до нынешнего времени.

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Инновации не ограничиваются безопасностью. По словам доктора Ким Дже Хюна, конструкция батареи имеет исключительную долговечность. Она может сохранять 87,9% своей производительности после 1000 циклов зарядки и разрядки.

Простыми словами, это означает, что автомобиль с запасом хода 480 км, который использует эту новую батарею, все еще может проехать 420 км на одном заряде после 450 000 км использования. Таким образом новая технология подошла к более безопасным и долговечным аккумуляторам для целого ряда приложений: электромобилей, смартфонов и тому подобное.