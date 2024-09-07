Как сгорел китайский электромотоцикл: видео

Видео об этом событии, пишет electrek.co, уже облетело социальную сеть. Как рассказывает владелец охваченного огнем байка, на новом мотоцикле Talaria MX5 ему удалось проехать лишь 32 км, после чего он загорелся.

Информацию о пожаре подтвердил Эрик Хикс, владелец компании Luna Cycle, что является основным американским поставщиком Talaria и других легких электрических байков.

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Там подтвердили, что "это первый крупный пожар Talaria любой модели, о котором сообщалось в США. Мы очень серьезно относимся к этому вопросу и планируем решать эту проблему как самый первый приоритет".

Хикс объяснил, что Talaria использует только проверенного производителя батарей, известного как Greenway Batteries. Greenway. Он один из основных поставщиков для многих брендов электрических велосипедов в США и во всем мире.

Вот так выглядит Talaria MX5 в рекламном проспекте. Фото: Talaria

Как известно, Greenway Battery в течение многих лет является основным поставщиком электрических мотоциклов Talaria и Sur Ron, а Luna Cycle в течение восьми лет является дистрибьютором и авторизованным ремонтным центром для Greenway Batteries в США.

По словам Хикса, "за эти восемь лет мы не видели, чтобы батарея Greenway вызвала пожар, и это та причина, почему продукты Surron и Talaria были такими безопасными".

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Правда, выяснилось, что из-за "технической ошибки, допущенной командой Talaria", некоторые электрические мотоциклы Talaria MX5, которые были доставлены в США, имели другой аккумулятор. Это была батарея от поставщика Scud. Как горел такой байк, можно посмотреть на видео ниже.

Именно этого производителя стояла батарея на сожженном мотоцикле. Однако назвать причиной пожара именно от аккумулятора в Luna Cycle отказались: "Мы не уверены в причине этого пожара и не хотим делать предположения относительно возможных причин, будь-то неисправность или внешние факторы".

Компания объявила о мерах, направленных на устранение беспокойства относительно батарей Scud. Она заменит батареи в любом велосипеде Talaria MX5, который поставляется с батареями Scud, и одновременно отменила заказ, которые сейчас обрабатываются и содержат батареи Scud.