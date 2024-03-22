Производитель электрических мотоциклов LiveWire официально анонсировал новый S2 Mulholland, свой третий электрический мотоцикл.

Практически это почти Harley-Davidson, поскольку тот владеет контрольным пакетом акций LW.

LiveWire возлагает на S2 Mulholland большие надежды. Дизайн не новаторский, но много новых технологий добавлено. В первую очередь это экологические материалы. В частности, передние и задние крылья изготовлены с использованием биокомпозита CAP Hemp на основе конопли.

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Мотоцикл будет предлагаться с неокрашенной отделкой Lunar White, которая демонстрирует конопляный материал, а также "сводит к минимуму использование традиционного пластика и красок". Если это не нравится, то можно заказать корпус в краске Liquid Black.

Экологические штрихи продолжаются и в других местах, поскольку кресло использует "безнафтовый силикон, который можно переработать, а не кожу или винил". Кроме того, переработанные рыболовные сети обеспечивают нейлон, который используется в кожухах радиаторов и проводке.

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Mulholland ездит на той же платформе S2, что и Del Mar, и имеет ту же трансмиссию с аккумулятором емкостью 10,5 кВт-ч. Батарея питает электродвигатель мощностью 84 л.с. и 263 Нм крутящего момента.

Имея собственный вес 196 кг, S2 разгоняться с 0-96 км/ч за 3,3 секунды. Запас хода зависит от вида режима и условий поездки. LiveWire гарантирует в условиях города пробег в 195 км. Однако диапазон стремительно падает до 117 км при движении со скоростью 89 км/ч.

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Зарядное устройство уровня 1 может зарядить аккумулятор от 20% до 80% менее чем за шесть часов. С зарядным устройством уровня 2 время зарядки сокращается до 78 минут.

Стоимость S2 Mulholland начинается от 15 999 долларов. Это делает его гораздо дешевле, чем оригинальный LiveWire One, но немного дороже, чем S2 Del Mar, стоимость которого начинается от 15 499 долларов.

Фото: LiveWire